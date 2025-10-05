Legendarny stadion zostanie wyburzony. Oto szczegóły

2 października San Siro został sprzedany Milanowi i Interowi. Kluby nabędą stadion wraz z przyległymi terenami za 197 milionów euro. Od dawna toczyła się dyskusja na temat tego, czy legendarny obiekt powinien zostać wyburzony. Teraz wiemy, że tak się stanie, a już w 2027 roku ma rozpocząć się budowa nowego San Siro.

Milan i Inter podały szczegóły. Wtedy piłkarze wkroczą do gry na nowoczesnym stadionie

Milan i Inter pragną, by nowy obiekt był gotowy w 2030 roku. Wszystko dlatego, żeby w sezonie 2030/2031 piłkarze obu drużyn mogli już rozgrywać na nim mecze. W dodatku trzeba zrobić wszystko, by zdążyć przed Euro 2032.

- Absolutnie, naszym celem jest zakończenie prac do 2030 roku, o ile nie wystąpią drobne opóźnienia, które przy tak dużym przedsięwzięciu są możliwe - powiedział prezydent Milanu Paolo Scaroni cytowany przez Football Italia.

Dwaj mediolańscy giganci - co istotne - nie zamierzają wyburzać starego San Siro w całości. Wiele wskazuje na to, że dojdzie do usunięcia ponad 90 procent powierzchni stadionu. To, co zostanie, będzie przekształcone w przestrzeń muzealno-handlową.

Jeśli natomiast chodzi o inwestycję, która rozpocznie się w 2027 roku, to po Euro 2032 będą tam jeszcze tworzone obiekty towarzyszące. Całość powinna być ukończona do 2035 roku.

Legendarne San Siro. Miejsce tętniące historią

O ile Milan i Inter mówią o "historycznym kroku w stronę przyszłości", to nie da się ukryć, że niektórzy kibice będą tęsknić za starym Stadio Giuseppe Meazza. To obiekt, który powstał w... 1926 roku.

Od sezonu 1947/48 służył zarówno Milanowi, jak i Interowi. Wcześniej tylko Rossoneri rozgrywali na nim domowe mecze. San Siro dwukrotnie w przeszłości przebudowywano. Obecnie może pomieścić 80016 widzów.