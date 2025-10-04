Polak na pierwszych stronach gazet we Włoszech. "Ratuje wszystko"

Łukasz Skorupski był najlepszym piłkarzem Bologni w pierwszej kolejce Ligi Europy, kiedy jego zespół grał na wyjeździe z Aston Villą. 35-latek obronił m.in. rzut karny. Rossoblu, mimo fenomenalnej postawy Polaka w bramce, przegrali ten pojedynek 0:1. Nie minęło dużo czasu, a popularny "Skorup" znów zachwycił. W rywalizacji z Freiburgiem włoskie media okrzyknęły go MVP spotkania, ale ponownie Bologna nie zwyciężyła. Musiała zadowolić się remisem 1:1. W międzyczasie do Skorupskiego nie można mieć zastrzeżeń za występy ligowe, a to sprawia, że władze klubu robią wszystko, by go zatrzymać.

Przygotowali nową umowę dla Skorupskiego

Polski bramkarz często jest chwalony przez włoskich dziennikarzy, a teraz uwagę poświęciła mu "La Gazetta dello Sport". Według tego medium działacze Bologni szykują dla Skorupskiego przedłużenie dotychczasowej umowy o dwa lata, czyli do czerwca 2028 roku.

Klub chce jak najszybciej załatwić temat, bo wie, że Polak może być kuszony przez inne zespoły. Już w przeszłości mówiło się o tym, że chętnie w swoich szeregach widzieliby go działacze ekip z Arabii Saudyjskiej.

W Bologni zdają sobie sprawę, że w tej chwili Skorupski jest jednym z najważniejszych lub nawet najważniejszym piłkarzem drużyny.

Nie mają wątpliwości. Skorupski poczynił skok jakościowy

Wielką radość po informacjach przedstawionych przez dziennik "La Gazetta dello Sport" wyrażono na portalu 1000cuorirossoblu.it, poświęconym głównie Bologni. Dziennikarze tego serwisu podkreślają, że Skorupski "ratuje wszystko", a jego "przywódcze występy otwierają drogę do przedłużenia kontraktu".

"Od obronionego rzutu karnego na Villa Park po decydujące interwencje w Serie A, jego wpływ na grę był nieustający. Kiedy bramkarz jest zawsze w centrum uwagi, zasadne jest zadawanie pytań o grę całej drużyny. Równie oczywiste jest jednak to, że Skorupski poczynił znaczący skok jakościowy w ciągu ostatnich dwóch lat" - czytamy.

Skorupski dołączył do Bologni w lipcu 2018 roku. Jeśli rzeczywiście otrzyma nowy kontrakt i go wypełni, to będzie mógł pochwalić się tym, że spędził w jednym klubie aż dziesięć lat.