Włosi oszaleli na punkcie Skorupskiego. Nie zgadniesz, jak go nazwali

Aston Villa pokonała Bolognę 1:0 w czwartkowym meczu Ligi Europy. Nie przekreśla to jednak fenomenalnego występu Łukasza Skorupskiego. Polak obronił rzut karny i zanotował kilka fenomenalnych interwencji, które sprawiły, że Włosi byli do samego końca w grze o pozytywny rezultat. Trochę czasu już minęło od tego pojedynku, a dziennikarze wciąż zachwycają się postawą naszego bramkarza. To ewenement, by tak długo mówiono o występie któregoś z zawodników.

"Czwartkowe parady" Geniusz Skorupskiego pod lupą

Portal 1000cuorirossoblu.it tuż po meczu wystawił Skorupskiemu ocenę "8". "Gdyby go nie było, Bologna musiałaby go wymyślić. Co mamy na myśli? Cztery, może pięć fenomenalnych obron, obroniony rzut karny. To wystarczy" - napisano wówczas.

Teraz jednak w felietonie wzięto pod lupę dokładnie wszystkie ważne interwencje Polaka. "Łukasz Skorupski - Czwartkowe parady" - tak został zatytułowany cały tekst. W jednym fragmencie opisano grę Bologni, ale reszta treści została poświęcona właśnie Skorupskiemu. Dziennikarze ponownie podkreślili, że drużyna wiele mu zawdzięcza.

Na 1000cuorirossoblu.it możemy przeczytać m.in. o tym, że polski bramkarz pokazał wysoki poziom techniczny przy strzałach Donyella Malena. "Holender oddaje potężny strzał prawą nogą, który wślizguje się pod nogi obrońcy Rossoblu. Skorupski broni ruchem przypominającym hokej" - napisano w jednym z fragmentów.

Pewność siebie. Ważna cecha Skorupskiego

W analizie nie skupiono się zbyt wiele na obronie rzutu karnego przez Polaka. Miało to miejsce w 68. minucie. Wówczas zatrzymał Olliego Watkinsa. Pochwała mimo wszystko się pojawiła. "Dbałość o szczegóły czyni cię wspaniałym, niesamowicie wspaniałym" - napisano o 34-latku, podkreślając, że bramkarz Bologni świetnie przeczytał intencje Watkinsa.

Według dziennikarzy Bologna powinna się cieszyć, że ma w składzie takiego zawodnika, bo tego typu bramkarza na co dzień nie ma. "Skorup" potwierdził klasę również w końcówce, kiedy zatrzymał Lucasa Digne.

"Francuski obrońca oddał strzał zewnętrzną częścią stopy z ostrego kąta, a Skorupski zablokował strzał lewą rękawicą. Imponujący i charyzmatyczny występ" - napisano.

"Łukasz Skorupski jest synonimem porywającej pewności siebie" - zakończono.