Spełnił się czarny scenariusz. Fatalne wieści dla Jana Urbana

Reprezentant Polski Adam Buksa wciąż czeka na swojego pierwszego gola po przeprowadzce miesiąc temu z duńskiego Midtjylland do włoskiego Udinese Calcio. 29-letni napastnik zagrał dotychczas w czterech spotkaniach Udinese, ale tylko raz w podstawowym składzie (u siebie z Palermo w 1/16 finału Pucharu Włoch).

Adam Buksa będzie musiał mieć operację

Adam Buksa, mimo że jego zespół wygrał z Palermo 2:1 (2:0) i awansował do kolejnej fazy Pucharu Włoch, to nie będzie miło wspominał tego spotkania. To efekt tego, że polski napastnik nabawił się kontuzji i został zmieniony w 65. minucie. Zastąpił go Anglik Keinan Davis.

Teraz włoski klub poinformował o stanie zdrowia Buksy. Okazało się, że wychowanek Bronowianki Kraków złamał nos i kość policzkową.

"Udinese Calcio ogłasza, że po przeprowadzeniu badań, Adam Buksa doznał złamania prawej kości policzkowej i kości nosa w wyniku zderzenia podczas meczu z Palermo. Zawodnik przejdzie operację jutro i będzie gotowy do gry w najbliższych dniach" - napisał włoski klub w komunikacie.

Udinese Calcio w niedzielę, 28 września zagra na wyjeździe z Sassuolo, a 5 października u siebie z Cagliari (oba spotkania w Serie A). Potem nastąpi przerwa na mecze reprezentacyjne. Czas pokaże, czy Adam Buksa będzie mógł zjawić się na zgrupowaniu Polaków.

Buksa w koszulce z orzełkiem na piersi zagrał 24 razy, zdobył siedem bramek i miał asystę.

Udinese Calcio po czterech kolejkach Serie A z siedmioma punktami jest na dziewiątej pozycji w tabeli.