Tylko nie to! Nowe wieści ws. zdrowia Nicoli Zalewskiego

Nicola Zalewski zaliczył całkiem udane wejście do drużyny Atalanty Bergamo. Od pierwszej kolejki Serie A wychodził w podstawowym składzie, a w meczu z Lecce zanotował premierową bramkę i premierową asystę w nowych barwach. W zeszłą niedzielę wydarzył się jednak prawdziwy dramat, przez który 23-latek będzie zmuszony pauzować.

Dramat Nicoli Zalewskiego. Zszedł po 10 minutach, a teraz to. Są wynik badań

W meczu Atalanty z Torino (3:0) Zalewskiego sfaulował Saul Coco i niestety wyrządził mu sporą krzywdę. Polak nie był w stanie grać dalej i już w 10. minucie zszedł z boiska. W jego miejsce wszedł Raoul Bellanova. Wtedy jasne stało się, że nasz wahadłowy doznał kontuzji. Do wyjaśnienia pozostało tylko, jak poważnej...

W końcu wieści w tej sprawie przekazał włoski dziennikarz Filippo Davide Di Santo z "Tuttomercatoweb". We wtorek opublikował na platformie X wpis z wynikami badań Zalewskiego i innego kontuzjowanego gracza Atalanty Bergamo - Isaka Hiena. Szwed w tym samym spotkaniu zszedł po 27. minutach. - Hien: Naciągnięcie lewego przywodziciela. Mało prawdopodobne, aby wystąpiło przeciwko Juventusowi, ale zostanie przebadany przed meczami z Como i Brugge. Zalewski: Naderwanie mięśniowo-powięziowe pierwszego stopnia prawego mięśnia dwugłowego uda. Nie zagra przez 2-3 tygodnie; wróci po przerwie (reprezentacyjnej - red.) - napisał.

Nicola Zalewski nie zagra w kadrze. Te mecze go ominą

Informacje na ten temat potwierdzili także inni włoscy dziennikarze - Alfredo Pedulla i Gianluca Di Marzio. Gdyby się potwierdziły, oznaczałoby to, że Zalewskiego najprawdopodobniej nie zobaczymy na październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Ta 9 października zmierzy się towarzysko z Nową Zelandią i trzy dni później z Litwą w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Do meczów pozostało zatem nieco ponad dwa tygodnie.

Zalewskiego zapewne ominą także co najmniej trzy mecze w klubie. W najbliższą sobotę Atalanta zmierzy się na wyjeździe z Juventusem (godz. 18:00). Trzy dni później (30 września) czeka ją stracie z Club Brugge w Lidze Mistrzów (godz. 18:45), a 4 października - ligowy mecz z Como (godz. 20:45). Polak powinien być dostępny dopiero na spotkanie z Lazio Rzym (19 października, godz. 18:00).