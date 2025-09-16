Włosi oszaleli na punkcie Zalewskiego. Nagle padły słowa o transferze

Nicola Zalewski trafił do Atalanty Bergamo z Interu Mediolan. W ekipie Nerazzurrich spędził zaledwie pół roku. Simone Inzaghi nierzadko chwalił polskiego piłkarza i wydawało się, że Zalewski pogra w tej drużynie zdecydowanie więcej czasu. Kiedy jednak Inzaghiego na stanowisku szkoleniowca zastąpił Cristian Chivu, to dał do zrozumienia, iż 23-latek może zostać sprzedany.

Niesamowita forma Zalewskiego. "Dojrzał piłkarsko"

Atalanta wykorzystała sytuację i wygląda na to, że dokonała świetnego zakupu. Od początku sezonu Zalewski błyszczy na boiskach Serie A, a wielką klasę pokazał szczególnie w ostatnim meczu ligowym z Lecce.

Zalewski zdobył bramkę, zanotował asystę i był bliski także drugiego gola, kiedy piłka po jego strzale z rzutu wolnego uderzyła w poprzeczkę. Od razu reprezentant Polski stał się ważną postacią Atalanty, kreuje kolegom z drużyny sytuacje strzeleckie, a i sam po efektownych rajdach potrafi zagrozić bramce rywali.

Nie ma co się dziwić, że we Włoszech rozpływają się nad byłym graczem AS Romy i Interu. W rozmowie z portalem sport.tvp.pl głos zabrał jeden z tamtejszych dziennikarzy.

- Nicola Zalewski to bardzo dobry zawodnik. W przeszłości pracował Ivanem Juriciem i wydaje się, że pozycja wahadłowego jest dla niego idealna. W ostatnich miesiącach bardzo mocno dojrzał piłkarsko i potrafi nie tylko dawać wiele w ofensywie, ale również dobrze bronić. Jest szybszy niż jego poprzednik Matteo Ruggeri. Posiada znakomitą technikę i wydaje się, że może być lepszym zawodnikiem - podkreślił Patrick Iannarelli, dziennikarz portalu TuttoMercato.WEB.

Kolejny transfer Zalewskiego kwestią czasu? Widziano już takie przypadki

Iannarelli nie wyklucza, iż niebawem 23-latek może zostać bohaterem wielkiego transferu. Nie raz bowiem bywało tak, że wielcy piłkarze przebywali w Atalancie przez krótki okres, by później odejść za duże pieniądze.

- Sprzedaż Zalewskiego po udanym sezonie, nie byłaby pierwszą tego typu historią i nie można jej wykluczyć. Widzieliśmy coś takiego przy okazji transakcji z Rasmusem Hojlundem. We Włoszech mocno dyskutowano na temat zainwestowanej kwoty w Polaka. Teraz już jednak nikt nie zwraca na to uwagi, ponieważ zaliczył bardzo udane wejście do drużyny - dodał Iannarelli.

Teraz przed drużyną prowadzoną przez Ivana Juricia duże wyzwanie. W środę Atalanta podejmie Paris Saint-Germain w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Paryżanie bronią trofeum wywalczonego w poprzednim sezonie.