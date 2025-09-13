Zieliński nie czekał za długo! Oto co zrobił minutę po wejściu w hicie z Juventusem

W hicie Serie A Juventus mierzył się z Interem Mediolan. Po transferze Nicoli Zalewskiego do Atalanty w ekipie Nerazurrich został już tylko jeden Polak - Piotr Zieliński, który zaczął ten mecz na ławce rezerwowych. Świetne otwarcie w tym starciu zanotowali gospodarze, którzy wyszli na prowadzenie za sprawą Lloyda Kelly'ego. Ten środkowy obrońca już w 14. minucie otworzył wynik tego spotkania. 16 minut później do wyrównania doprowadził Hakan Calhanoglu, ale piłkarze z Mediolanu długo tym wynikiem się nie nacieszyli, bo już w 38. minucie Kenan Yildiz dał swojej drużynie prowadzenie.

Szybka asysta Zielińskiego przy wyrównującym golu

W 64. minucie na murawie pojawił się m.in. Piotr Zieliński, który zmienił Nicolo Barellę. Polak nie zdążył wejść na murawę i... już cieszył się z asysty przy drugim golu Hakana Calhanoglu. Co prawda to nie było tak piękne podanie jak do Roberta Lewandowskiego w meczu z Finlandią, ale pomocnik wygrał ważną główkę w polu karnym i zgrał futbolówkę głową na 16. metr do swojego klubowego kolegi. Ten przyjął piłkę klatką piersiową i uderzył z woleja. Broniący bramki Di Gregorio nie miał najmniejszych szans na skuteczną interwencję.

Chwilę później (76') Marcus Thuram dał Interowi prowadzenie. Na to trafienie odpowiedział jego grający w Juventusie brat - Kephrem, który pokonał Yanna Sommera po strzale głową. Kiedy wydawało się, że ten mecz zakończy się remisem, w doliczonym czasie gry (90+1') Vasilije Adzic oddał strzał życia z dystansu i ustalił wynik tego spotkania na 4:3.

Juventus - Inter 4:3

Gole: Kelly (14'), Yildiz (38'), K. Thuram (83'), Adzic (90+1') - Calhanoglu (30', 65'), M. Thuram (76')

Składy:

Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Gatti, Bremer, Kelly, McKennie - Locatelli, Thuram - Koopmeiners, Yildiz - Vlahović

Inter: Sommer - Dumfries, Akanji, Acerbi, Bastoni, Carlos Augusto - Mkhitarian, Calhanoglu, Barella - Martinez, Thuram