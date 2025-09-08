Ależ słowa o reprezentancie Polski. "Teraz to on jest numerem jeden"

Odkąd tylko karierę w reprezentacji Polski skończył Wojciech Szczęsny, dyskusje na temat polskiego numeru jeden nie mają końca. Za kadencji Michała Probierza o to miano walczyli Łukasz Skorupski i Marcin Bułka, a były selekcjoner przez długi czas na każdym zgrupowaniu dawał każdemu po jednej szansie. Dopiero w eliminacjach do mundialu na stałe do bramki wskoczył Skorupski. Jan Urban z kolei wprowadził do gry nowego pionka w postaci Kamila Grabary. Jednocześnie wykluczył z niej Bułkę, jako że nie spodobał mu się transfer bramkarza do Arabii Saudyjskiej.

Włosi zachwyceni Skorupskim mimo wpadki z Holandią

Jednak gdy przyszedł czas decyzji, Urban nie stawiał wszystkiego znów na głowie i trzymał się Skorupskiego. Temu akurat przydarzyło się średnio udane zgrupowanie. Przeciwko Holandii (1:1) przy golu mógł się zachować o wiele lepiej. Z Finlandią (3:1) zaś akurat nie miał zbytnio okazji, by się zrehabilitować. Tak czy inaczej, nie były to występy rozstrzygające na dobre kwestię numeru jeden. Mimo to magazyn "Bologna Sport News" postanowił mocno pochwalić polskiego golkipera. Podkreślono m.in. jego ogromną rolę w drużynie Bologni w Serie A.

- Skorupski to zdecydowanie jeden z największych filarów Bologni w ostatnich latach. Przez długi czas był uznawany za duży talent w Romie, a po udanej grze dla Empoli wylądował w klubie, w którym stał się jednym z najpewniejszych i najbardziej lojalnych zawodników. W zeszłym sezonie Serie A wpuścił tylko 33 trzy gole, rozgrywając 27 meczów - czytamy.

Kariera testem cierpliwości

Włosi podkreślają także dużą cierpliwość Skorupskiego, który przez lata nie miał szans na regularną grę w reprezentacji. - Polska od lat nie ma kłopotów z bramkarzami. Przy Łukaszu Fabiańskim i Wojciechu Szczęsnym, Skorupski nie grał za często w narodowych barwach. Teraz jednak to on jest numerem jeden w polskiej bramce. Łukasz ma za sobą naprawdę udany czas. Jego kadra ograła 3:1 Finlandię w meczu, który praktycznie przesądzał o losach co najmniej drugiego miejsca w grupie. Polacy nie mają dużych szans na bezpośredni awans z uwagi na obecność giganta, czyli Holandii. Jednak mają trzypunktową przewagę nad Finlandią, dzięki czemu są spore szanse na ich grę w barażach - podsumowuje "Bologna Sport News".

