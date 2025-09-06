A jednak nie Ekstraklasa! Tam ma grać Bereszyński

Bereszyński na początku 2017 roku opuścił Ekstraklasę, gdy za 1,8 miliona euro wykupiła go Sampdoria. Z tym klubem związany był do czerwca 2025 roku, choć przez lata zaliczył też dwa wypożyczenia do Napoli oraz Empoli. Łącznie 33-latek we Włoszech rozegrał aż 240 spotkań, z czego 207 przypada na mecze Serie A.

Bereszyński zostanie we Włoszech? Jest zainteresowanie w Serie B

Niestety ubiegły rok był tragiczny w wykonaniu Sampdorii, która musiała walczyć w barażach o utrzymanie w Serie B. Misja się powiodła, ale Bereszyński te spotkania oglądał już z ławki, zaś klub po sezonie nie był zainteresowany przedłużeniem jego kontraktu. Tym samym 1 lipca Polak oficjalnie stał się wolnym zawodnikiem. W sobotę znany insider transferowy Nicolo Schira poinformował, że ta sytuacja może ulec zmianie.

- Bartosz Bereszyński jest blisko dołączenia do Palermo jako wolny transfer - napisał Schira na X.

Palermo to klub, który podobnie do Sampdorii występuje na zapleczu Serie A, lecz w sezonie 2024/2025 poradził sobie tam znacznie lepiej, gdyż grał w barażach o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Tam jednak klub z Sycylii musiał w ćwierćfinale uznać wyższość Juve Stabia.

W tym roku Palermo ponownie ma ambicje na awans, o czym świadczy skompletowanie czwartej najdroższej kadry w Serie B według danych portalu Transfermarkt. Do drużyny dowodzonej przez Filippo Inzaghiego dołączyli m.in. środkowy pomocnik Antonio Palumbo za 2,3 mln euro, oraz środkowy obrońca Mattia Bani, który kosztował 1,5 mln. Zespół tegoroczne zmagania w lidze rozpoczął od wygranej 2:1 z AC Reggianą i bezbramkowego remisu z Frosinone.

Bereszyński miałby więc okazję na grę w dobrym klubie i lidze, którą już zna. 58-krotny reprezentant Polski już wcześniej łączony był właśnie z Palermo, które ma doceniać jego wszechstronność, gdyż może grać zarówno na środku bloku defensywnego, jak i na jego prawej stronie. Ponadto mówiło się także o zainteresowaniu jego osobą przez Raków Częstochowa. Lecz priorytetem Bereszyńskiego jest pozostanie we Włoszech, zatem propozycja z Palermo zapewne jest dla niego znacznie bardziej kusząca.

