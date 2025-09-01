Dwóch Polaków, a teraz on. Runjaić buduje potęgę w Serie A

Udinese stało się w ostatnich tygodniach jednym z ulubionych kierunków wśród reprezentantów Polski. W tym okienku trafili do niego Jakub Piotrowski i Adam Buksa. Wiele wskazuje na to, że będą mogli liczyć na regularne występy. Ale na tych transakcjach włoski klub wcale zatrzymywać się nie zamierza. Ba, w poniedziałek sprowadził kolejnego zawodnika. I to sporego kalibru! Kosta Runjaić będzie zadowolony.

Nicolo Zaniolo na wypożyczeniu w Udinese. Kosta Runjaić się zbroi

Udinese poinformowało o zakontraktowaniu Nicolo Zaniolo. Włoch spędzi w Serie A najbliższy sezon. To nie transakcja definitywna, a wypożyczenie z Galatasaray Stambuł. Mimo wszystko władze klubu są dumne z tego podpisu, o czym dały znać w oficjalnym komunikacie. "Witaj Nicolo! Pomocnik przywdzieje czarno-białe barwy" - czytamy na wstępie.

"Nicolo Zaniolo to wisienka na torcie okna transferowego Udinese. Reprezentuje połączenie kreatywności, jakości, a także siły. Dzięki temu wzbogaci nasz atak. To prawdziwy sukces transferowy, biorąc pod uwagę pozycję piłkarza oraz konkurencję, jaką nasz klub zdołał pokonać, aby zapewnić sobie jego usługi. Przybywa do nas na zasadzie wypożyczenia do 30 czerwca 2026 roku, z opcją wykupu" - poinformowali działacze.

Zaniolo uznawany jest za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy z Włoch. Niestety jego karierę i rozwój dość mocno przystopowały kontuzje, które często mu się zdarzały. Mimo wszystko może pochwalić się naprawdę silnym CV, bo grał m.in. dla AS Romy czy Fiorentiny. W lutym 2023 roku zdecydował się na pierwszy zagraniczny transfer - do ekipy ze Stambułu, a później był wypożyczany. W poprzednim sezonie rozegrał 36 meczów, zdobywając trzy gole i tyle samo asyst. W tej kampanii zbyt wiele okazji do gry w Galatasaray nie miał - choć wystąpił w czterech spotkaniach, notując asystę, to na murawie spędził łącznie ledwie 50 minut.

W Udinese powinien mieć więcej szans do gry. To też dla niego okazja, by odbudować formę. Po dwóch kolejkach Serie A ta włoska ekipa zajmuje piątą lokatę z dorobkiem czterech punktów. Składa się na to zwycięstwo nad Interem Mediolan 2:1 i remis 1:1 z Hellasem. Niewykluczone, że Zaniolo zadebiutuje już w niedzielę 14 września, w starciu z Pisa SC.

