Reprezentant Polski na ustach wszystkich po meczu z gigantem. Wysłał sygnał Urbanowi

Na początku sierpnia Jakub Piotrowski trafił za trzy miliony euro z Łudogorca Razgrad do Udinese. Najpierw zagrał 24 minuty w wygranym 2:0 meczu z Carrarese w Pucharze Włoch, a następnie 16 minut w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Hellasem Werona w pierwszej kolejce Serie A. Z kolei w niedzielę wybiegł od pierwszej minuty na San Siro w rywalizacji z Interem Mediolan. Udinese sensacyjnie wygrało 2:1, a polski pomocnik rozegrał w tym meczu 70 minut.

Włoskie media doceniły występ Jakuba Piotrowskiego z Interem Mediolan

Jak media z Półwyspu Apenińskiego oceniły występ Jakuba Piotrowskiego? Dosyć wysoko. "Reprezentant Polski świetnie sprawdził się w okopach w tak zorganizowanym systemie Udinese, opartym o waleczną linię pomocy" - napisała "La Gazzetta dello Sport", wystawiając pomocnikowi "6,5" w 10-stopniowej skali. Tak samo oceniło "Corriere della Sera". "Pomagał zapewnić zwartą linię pomocy" - podkreślono. Taką samą ocenę widzimy na portalu Calcio Mercato. "Z dobrą reakcją w środku pola rozpoczyna pierwszą groźną akcję Udinese, dając Bayo szansę na strzał" - wyróżniono.

Z kolei włoskie Sky Sport oceniło występ Piotrowskiego na "6". Taką samą ocenę wystawił tamtejszy Eurosport. "W swoim pierwszym meczu w Serie A nie wyróżniał się niczym szczególnym, co potwierdza, że jest 'człowiekiem Runjacia'. Odważny strzał prawą nogą na początku, a następnie sporo pracy w obronie" - czytamy. Szóstkę Piotrowskiemu wystawił także włoski Goal.

27 minut w tym meczu rozegrał także Adam Buksa, którego zgodnie oceniono na "6", wyróżniając, że musiał pracować w obronie, gdyż to Inter prowadził grę.

