Była 21:00, gdy gigant ogłosił wieści ws. transferu polskiego talentu

Jan Ziółkowski w czwartkowym meczu Legii Warszawa z Hibernian (3:3 po dogrywce) przedwcześnie opuścił boisko z powodu czerwonej kartki. W taki sposób pożegnał się z warszawskim klubem (po ostatnim gwizdku podszedł też do kibiców na trybunach), gdyż był już po słowie z AS Romą.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół słów Ziółkowskiego po finale Pucharu Polski. Kosecki: Po co przepraszać?

Jan Ziółkowski oficjalnie piłkarzem AS Romy!

Oficjalne potwierdzenie transferu 20-latka do Włoch nastąpiło w piątek o godz. 21:00. Wtedy rzymianie opublikowali w serwisie X powitalne wideo, którego bohaterem jest młodzieżowy reprezentant Polski. Później pojawiło się nagranie, gdzie piłkarz wita się z kibicami: - Cześć, fani Giallorossich. Cieszę się, że tu jestem. Widzimy się na Stadio Olimpico. Naprzód Roma!

"AS Roma z przyjemnością ogłasza transfer Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa. Urodzony w 2005 r. środkowy obrońca rozwijał się w młodzieżowych drużynach Polonii Warszawa. W 2022 r. przeniósł się do Legii, występując w kilku meczach zarówno w Ekstraklasie, jak i rozgrywkach UEFA. Ziółkowski wybrał koszulkę z numerem 24. Witamy w Rzymie, Janie" - czytamy na oficjalnej stronie Romy.

Jan Ziółkowski przeszedł z Legii Warszawa do AS Romy

Utalentowany defensor może zostać szóstym Polakiem, który zagra w barwach trzykrotnych mistrzów Włoch. Szlak przetarł Zbigniew Boniek, a po nim byli Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny, Nicola Zalewski i Jordan Majchrzak. Tego lata do drużyn młodzieżowych rzymian dołączył też bramkarz Radosław Żelazny.

Zobacz również: Boniek zobaczył losowanie LK i nie zostawił złudzeń. "Dla mnie byłoby lepiej"

Na co może liczyć 20-latek w Romie? Pewną wątpliwość mogły zasiać słowa trenera Gian Piero Gasperiniego. - To transfer, który wypatrzył Massara (Federic, dyrektor sportowy - red.). Ufam jego intuicji rynkowej - mówił.

- To młody zawodnik, który ma już pewne doświadczenie. Ale widziałem go tylko na wideo, więc moja opinia jest wstępna. W każdym razie ma odpowiedni profil, aby wystawiać go w miejsce Manciniego. Trzeba dać mu niezbędną przestrzeń, gdy już do nas dotrze, by umożliwić mu przyszły rozwój. Wszyscy mamy nadzieję i życzymy sobie, żeby był zawodnikiem na wysokim poziomie, tak jak pokazuje na tym wczesnym etapie swojej kariery. To uzupełnienie, ale dobre uzupełnienie - dodawał.

Jan Ziółkowski przyszedł do AS Romy po 40 występach w pierwszym zespole Legii Warszawa (dwa gole, trzy asysty), z ktorą zdobył Puchar Polski oraz krajowy superpuchar. Na koncie ma też występy w reprezentacjach młodzieżowych, najwyżej na szczeblu U-20 (pięć spotkań. jeden gol).

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU