Trzy miesiące temu grał w I lidze, teraz trafi do Interu! Transferowy hit Polaka!

Inter Mediolan stał się ostatnio dość popularnym kierunkiem dla Polaków. W poprzednim sezonie grali w nim Piotr Zieliński, a także wypożyczony z AS Romy Nicola Zalewski. Latem drugi z wymienionych rodaków zmienił jednak barwy. Choć został wykupiony przez Inter, to kilka tygodni później przeniósł się do włoskiej Atalanty. Okazuje się, że wkrótce do drużyny z Mediolanu najpewniej dołączy kolejny Polak.

Iwo Kaczmarski o krok od Interu Mediolan

Jak donosi portal Goal.pl, do gry w Interze aspiruje Iwo Kaczmarski. To zawodnik drugoligowego Empoli, który poprzednią kampanię spędził na wypożyczeniu w Miedzi Legnica. Rozegrał aż 33 mecze, zdobywając cztery gole, a także asystę, pomagając drużynie zająć wysokie piąte miejsce w I lidze. W barażach o ekstraklasę sukcesu odnieść się jednak nie udało.

"Nowym klubem tego zawodnika będzie… Inter Mediolan!" - czytamy na łamach portalu. Jak poinformowali dziennikarze, podjęto już konkretne kroki w sprawie. Już w piątek, czyli dziś, ma przejść testy medyczne. Jeśli te pójdą zgodnie z planem, wówczas dołączy do Interu. Na występ w pierwszym zespole będzie musiał jednak jeszcze poczekać. "Na początek Polak trafi do drugiej drużyny włoskiego giganta" - przekazano. A tam gra już nasz inny rodak. Mowa o Janie Żuberku, który w poprzednim sezonie był wypożyczany do Lecco oraz Avellino.

Polacy wybierają Półwysep Apeniński coraz częściej

To kolejny Polak, który latem zmieni pracodawcę. Na dniach powinno też dojść do sfinalizowania transferu Jana Ziółkowskiego. Piłkarz Legii Warszawa ma nawiązać współpracę z AS Romą. Ba, poleciał już nawet do Włoch, by dopiąć szczegóły.

Iwo Kaczmarski to wychowanek Korony Kielce. Dla seniorskiej drużyny z województwa świętokrzyskiego rozegrał 21 meczów, a w 2021 roku przeniósł się do Rakowa Częstochowa. Tam wielkiej kariery nie zrobił, bo wystąpił tylko w czterech spotkaniach. W międzyczasie udał się na wypożyczenie do Empoli i grał w młodzieżowych ekipach. Później Włosi zdecydowali się go wykupić.

