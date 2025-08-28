Ależ burza po transferze Zalewskiego. Włosi domagają się śledztwa

Zimą tego roku Nicola Zalewski został wypożyczony z AS Romy do Interu Mediolan. Polak radził sobie tam dobrze i rozegrał łącznie 17 meczów, w których strzelił gola i zaliczył asystę. Latem ekipa z Mediolanu wykupiła go za sześć milionów euro. Nasz zawodnik nie pozostał jednak w tym zespole i niedawno dołączył do Atalanty Bergamo, która zapłaciła za niego 16 milionów euro.

Problemy z transferem Zalewskiego. Włosi przyglądają się sprawie

Transfer Zalewskiego zwrócił jednak uwagę służb. Codacons, czyli organizacja zajmująca się ochroną interesów konsumentów, ogłosiło zamiar złożenia doniesienia do Prokuratury Generalnej w Mediolanie w sprawie przenosin Polaka do Atalanty, ponieważ podejrzewa wygenerowanie fikcyjnego zysku kapitałowego przez Inter.

Zdaniem Włochów piłkarz został sprzedany za kwotę wyższą niż ta, która odpowiadałby jego prawdziwej wartości. Organizacja twierdzi, że w ciągu kilku miesięcy wartość Polaka wzrosła o około 18 083 euro za każdą rozegraną minutę.

"Kwota ta wskazywałaby na wzrost wartości rynkowej, który wydaje się nieproporcjonalny do faktycznego wykorzystywania zawodnika na boisku. Transakcja ta najwyraźniej przyniosłaby zatem natychmiastowy zysk księgowy w wysokości około 10 milionów euro w bilansie Interu. Jednakże, biorąc pod uwagę jego ograniczone wykorzystanie w drużynie, rzeczywista wartość ekonomiczna zawodnika wydaje się nieproporcjonalna do kwot wyrażonych w transferze" - napisało Codacons w oświadczeniu.

Organizacja wprost dodała, że mogło dojść do manipulowania sprawozdaniami finansowymi spółki i domaga się "wszczęcia dokładnego dochodzenia w sprawie transferu Nicoli Zalewskiego". "Wnosi się o to, aby dochodzenie skupiło się na zgodności między rzeczywistą wartością zawodnika, opartą na kryteriach sportowych i rynkowych, a kwotami oficjalnie zarejestrowanymi na różnych etapach sprzedaży" - czytamy dalej.

Nicola Zalewski zdążył już zadebiutować w Atalancie. Nasz piłkarz wybiegł w pierwszym składzie w meczu przeciwko Pisie (1:1) i spisał się bardzo dobrze. "Tak wygląda odrodzony zawodnik. Niekończące się dośrodkowania, z których wiele jest bardzo groźnych, oraz ciągła ofensywna gra" - pisały o nim włoskie media.

