Oficjalnie! Reprezentant Polski ma nowy klub. "Z przyjemnością ogłaszamy"

- Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, a przede wszystkim w minionych dniach, w piątek 22 sierpnia podjąłem trudną decyzję i postanowiłem otworzyć się na nowe wyzwanie - przekazał przed kilkoma dniami Bartosz Salamon, ogłaszając swoje odejście z Lecha Poznań. Stoperowi pozostawał rok umowy z "Kolejorzem" i od dłuższego czasu nie znajdował się w planach Nielsa Frederiksena, co zapowiadało jego transfer.

Bartosz Salamon odszedł z Lecha Poznań. Ponownie zagra we Włoszech

"Bartosz Salamon odchodzi z Lecha Poznań. Nasz wychowanek będzie kontynuował karierę w innym klubie, a kontrakt z Kolejorzem został rozwiązany za porozumieniem stron. Bartku, dziękujemy za te 4,5 roku spędzone przy Bułgarskiej, dwa mistrzostwa Polski i ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Trzymamy za Ciebie kciuki!" - przekazał Lech Poznań w środowy poranek.

Niemalże w tym samym czasie Carrarese Calcio 1908 poinformowało o podpisaniu umowy z Bartoszem Salamonem. "Carrarese z przyjemnością ogłasza, że zawarło porozumienie z Lechem Poznań w sprawie stałego nabycia praw do rejestracji zawodnika Bartosza Salamona, który będzie związany z klubem do 30 czerwca 2027 roku, z możliwością przedłużenia umowy do 30 czerwca 2028 roku" - przekazano w komunikacie prasowym. Włoski klub na co dzień występuje w Serie B i w pierwszej kolejce nowego sezonu wygrał na wyjeździe 2:0 ze Spezią.

Włochy to doskonale znany piłkarzowi kierunek, gdyż po wyjeździe z akademii Lecha występował w: Brescii, Foggi, Milanie, Sampdorii, Pescarze, Cagliari, SPAL oraz Frosinone.

Bartosz Salamon przez cztery i pół roku rozegrał dla Lecha Poznań 87 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty. Razem z klubem wygrał dwa mistrzostwa Polski w sezonach 2021/2022 i 2024/2025.

