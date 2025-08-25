Tak Włosi nazwali Zalewskiego. Mówią jednym głosem po debiucie Polaka

Nicola Zalewski został bohaterem dwóch transferów podczas letniego okna transferowego. Najpierw w lipcu Inter Mediolan wykupił go z AS Romy za osiem milionów euro, a w sierpniu mediolańczycy sprzedali go do Atalanty Bergamo za ponad dwukrotnie wyższą sumę - 17 mln. W Bergamo Polak znów ma okazję współpracować z Ivanem Juriciem - trenerem, który kompletnie nie poradził sobie w Romie. Obaj panowie mają za sobą debiut. W meczu 1. kolejki Serie A drużyna Zalewskiego tylko zremisowała u siebie z beniaminkiem z Pizy 1:1.

Tak Włosi ocenili Zalewskiego. "Odrodzony zawodnik"

Zalewski rozpoczął mecz w wyjściowym składzie. Goście objęli prowadzenie w 26. minucie po samobójczym trafieniu Isaka Hiena. W drugiej połowie wyrównał Gianluca Scamacca. Poza strzelcem gola to właśnie Polak został najwyżej ocenionym zawodnikiem Atalanty w tym spotkaniu. Włoskie media są zgodne- to był dobry mecz w jego wykonaniu.

"Tak wygląda odrodzony zawodnik. Niekończące się dośrodkowania, z których wiele jest bardzo groźnych, oraz ciągła ofensywna gra. Stwarza wiele okazji dla kolegów z drużyny i sam jest bliski zdobycia bramki: w tej sytuacji może naprawdę odnaleźć się i ostatecznie eksplodować" - napisał włoski Eurosport, przyznając Polakowi notę 7 w dziesięciostopniowej skali. Portal uznał go za MVP spotkania.

- Pozwolił się wyprzedzić Toure w akcji, która zakończyła się przewagą zespołu Toskanii. Odkupił się za każdym razem, gdy naciskał na pedał gazu: wykonał co najmniej trzy świetne dośrodkowania - skomentował portal sport.virgilio.it, przyznając mu notę 6.5

Sky Sports Italia także ocenił Zalewskiego na 6,5, z kolei "Il Messaggero" wprost napisał o "dobrym debiucie", oceniając Polaka na 6.

"Pozytywny debiut Zalewskiego, pełen zwodów i dryblingów" - napisał goal.com, przyznając mu 6,5, a portal bergamotommorow.it na 6, już wydając wyrok w sprawie jego przyjścia.

"Świetny transfer. Mija swojego zawodnika na lewym skrzydle i dośrodkowuje. Kończy wyczerpany" - napisano.

Kolejną okazję do występu Zalewski będzie miał 30 sierpnia w wyjazdowym meczu z Parmą. Będzie to ostatnie spotkanie ligowe przed przerwą reprezentacyjną. Podczas niej Polacy zagrają z Holandią (4 września) i Finlandią (7 września).