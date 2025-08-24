Sensacja w Serie A! Tak Zalewski zadebiutował w nowym klubie

Zimą tego roku Nicola Zalewski trafił do Interu Mediolan. Polak radził sobie tam dobrze i został wykupiony, ale nie pozostał w Mediolanie. Nowy trener Cristian Chivu nie widział dla niego miejsca w zespole i nasz zawodnik niedawno przeniósł się do Atalanty Bergamo. Szybko dostał także okazję do debiutu i pojawił się w wyjściowym składzie już w pierwszej kolejce w spotkaniu domowym przeciwko beniaminkowi z Pisy. Był to także debiut dla Ivana Juricia, który zastąpił na ławce Gian Piero Gasperiniego.

Wielka niespodzianka we Włoszech. Pisa zatrzymuje Atalantę

Zdecydowanym faworytem tego meczu byli gospodarze. Nie było to jednak widoczne od pierwszych minut. Piłkarze Atalanty stwarzali okazję i częściej utrzymywali się przy piłce, ale rywale nie zamierzali skupiać się jedynie na defensywie. Goście również stwarzali zagrożenie i nieoczekiwanie to oni wyszli na prowadzenie. W 26. minucie piłkę do własnej siatki wpakował Isak Hien, który nieudolnie próbował przeciąć dogranie.

Później Pisa przeprowadziła kilka groźnych okazji, ale świetnie między słupkami prezentował się Marco Carnesecchi. Dobrze wyglądał także Nicola Zalewski, który pewnie interweniował w obronie i starał się napędzać ataki. Ostatecznie do przerwy wynik już się nie zmienił i Pisa prowadziła 1:0.

Tuż po wznowieniu gry Atalanta zdobyła wyrównującą bramkę. W polu karnym świetnie odnalazł się Gianluca Scamacca i pewnym strzałem pokonał bramkarza. W dalszej części meczu gospodarze mieli wyraźną przewagę. Bardzo dobrze prezentował się Zalewski, który był aktywny i dogrywał dobre piłki, ale jego koledzy z zespołu byli nieskuteczni. Z biegiem minut Pisa była coraz bardziej wycofana i wydawało się jedynie kwestią czasu, gdy Atalanta wyjdzie na prowadzenie.

Ostatecznie jednak do tego nie doszło. Gospodarze nie byli w stanie zdobyć bramki i spotkanie sensacyjnie zakończyło się remisem 1:1.

Atalanta 1:1 Pisa

Strzelcy: Gianluca Scamacca (50'); Isak Hien (samobój 26')

W następnej kolejce Atalanta zmierzy się z Parmą, a Pisa z AS Romą.