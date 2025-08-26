Ależ wieści tuż przed zgrupowaniem. Oficjalnie. Reprezentant Polski ma nowy klub!

W lipcu zeszłego roku Adam Buksa trafił do duńskiego FC Midtjylland. W nowym klubie napastnik strzelił 15 goli, ale nie zdobył mistrzostwa Danii. W maju tego roku w rozmowie z Kanałem Sportowym ogłosił, że może odejść z Midtjylland po zaledwie jednym sezonie. - Myślę, że w lecie będzie gorąco - zapowiadał. Ostatnio we włoskich mediach pojawiało się wiele informacji na temat jego transferu do Udinese.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Oficjalnie: Adam Buksa w Udinese

Doniesienia mediów okazały się prawdziwe. Włoski klub oficjalnie poinformował o ściągnięciu polskiego napastnika. Buksa związał się z nowym zespołem do 2029 roku. "Polski napastnik, urodzony w 1996 roku, przechodzi z Midtjylland i podpisał kontrakt z Udinese do 2029 roku" - czytamy na Twitterze.

Udinese w zeszłym sezonie zajęło 12. miejsce w tabeli i uzbierało 44 punkty. W pierwszym meczu bieżących rozgrywek drużyna zremisowała 1:1 z Hellasem Werona.

Buksa nie będzie jedynym Polakiem w zespole. Tego lata do Udine przeniósł się również Jakub Piotrowski, który wcześniej występował w Łudogorcu. Szkoleniowcem nowej ekipy Buksy jest znany polskim kibicom Kosta Runjaić. Niemiec pracował już z napastnikiem w czasach pracy w Pogoni Szczecin.

Udinese to klub, który bardzo kojarzy się z polskimi piłkarzami. W barwach tego zespołu występowali między innymi Marek Koźmiński (1992-1997), Piotr Zieliński (2012-2014), Wojciech Pawłowski (2012-2016), Paweł Bochniewicz (2017-2018) i Łukasz Teodorczyk (2018-2020).

Adam Buksa w przeszłości występował między innymi w Pogoni Szczecin, Zagłębiu Lubin, RC Lens i Antalyasporze. Napastnik jest również reprezentantem Polski. W kadrze narodowej do tej pory wystąpił w 23 meczach i strzelił siedem goli.