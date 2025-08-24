Boniek z bliska oglądał reprezentanta Polski. Od razu wydał wyrok

W trwający właśnie weekend we Włoszech rozpoczęto grę w sezonie 2025/2026 Serie A. I tak AS Roma podjęła na swoim stadionie Bolognę. W barwach drużyny gości całe spotkanie rozegra Łukasz Skorupski. Gospodarze prowadzili grę i wygrali 1:0 po trafieniu Wesleya Francy w 53. minucie spotkania. W tej sytuacji nie popisali się obrońcy Bologni, a Skorupski nie mógł za wiele zrobić, gdyż Brazylijczyk popisał się delikatnym, ale precyzyjnym uderzeniem z bliskiej odległości.

Zbigniew Boniek ocenił występ Łukasza Skorupskiego w meczu z AS Romą

O swojej obecności na tym spotkaniu poinformował w mediach społecznościowych były zawodnik AS Romy Zbigniew Boniek. "No to dzisiaj ocenimy Skorupskiego (skala 1-10)" - przekazał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej we wpisie na portalu X.

Po meczu także zamieścił wpis, w którym ocenił występ Łukasza Skorupskiego. "7-. Dobranoc" - podsumował Boniek.

A jak wyglądały statystyki Skorupskiego w tym meczu? Trzy strzały obronione, 51/66 (77%) w podaniach i 16/30 (53%) w długich podaniach. Do tego dwukrotnie popełnił błąd, który zakończył się uderzeniem oddanym przez piłkarzy AS Romy.

A jak Skorupskiego oceniły włoskie media? Tamtejsze Sky Sport wystawiło mu "6" w 10-stopniowej skali. Podobnie postąpił włoski Goal i TuttoMercatoWeb. "Rutynowa interwencja przy niecelnym strzale Fergusona, słupek pomógł mu zatrzymać główkę Cristante" - czytamy w ostatnim z wymienionych portali.

"Nie był fenomenalny, ale zawsze gotowy do pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba" - tak z kolei napisano na sport.virgilio.it, oceniając Skorupskiego na "6,5".