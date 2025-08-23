Gigantyczna sensacja w Mediolanie! Tego gola zapamiętają na zawsze

W sobotę rozpoczęła się pierwsza kolejka Serie A. W pierwszych meczach nie oglądaliśmy wielu bramek. Lecce zremisowało bezbramkowo na wyjeździe z Genoą. Ciekawiej było w spotkaniu Sassuolo z Napoli. W wyjściowym składzie tej pierwszej drużyny wybiegł Sebastian Walukiewicz. Jego drużyna nie zdołała jednak zatrzymać mistrza Włoch, który wygrał 2:0. Premierowe trafienie we Włoszech zaliczył Kevin De Bruyne.

Sensacja w pierwszej kolejce. Cremonese pokonuje Milan

W kolejnych meczach nie brakowało już emocji. O 20:45 AC Milan podejmował na własnym stadionie beniaminka Cremonese. Zdecydowanym faworytem byli gospodarze, u których w pierwszym składzie wybiegł Luka Modrić. Nieoczekiwanie to goście pierwsi zdobyli bramkę. W 28. minucie piłkę do siatki wpakował Federico Baschirotto. Jeszcze w pierwszej połowie Milan zdołał odpowiedzieć za sprawą Strahinji Pavlovicia.

Wydawało się, że ekipa z Mediolanu w drugiej połowie prędzej lub później zdobędzie kolejne bramki i wygra to spotkanie. Rzeczywistość okazała się jednak inna. W 61. minucie kapitalnym trafieniem popisał się Federico Bonazzoli. Po dośrodkowaniu w pole karne napastnik złożył się do uderzenia przewrotką i świetnym strzałem pokonał Mike'a Maignan. Ostatecznie Milan nie zdołał odwrócić losów rywalizacji i Cremonese sensacyjnie wygrało 2:1.

O tej samej porze w akcji widzieliśmy jeszcze Łukasza Skorupskiego. Jego Bologna przegrała 0:1 z AS Romą. Jedynego gola strzelił Wesley Franca.

Komplet sobotnich wyników w Serie A

Genoa 0:0 Lecce

Sassuolo 0:2 Napoli

AC Milan 1:2 Cremonese

AS Roma 1:0 Bologna

Kolejne mecze Serie A odbędą się już w niedzielę. Tego dnia między innymi zobaczymy starcie Juventusu z Parmą.