Inter wydał oficjalny komunikat. Zieliński ma poważne problemy

Piotr Zieliński po odejściu Nicoli Zalewskiego znów jest jedynym Polakiem w Interze Mediolan. W debiutanckim sezonie 31-latek nie zachwycił, a pojawiały się nawet spekulacje o jego odejściu. Jeśli zostanie w stolicy Lombardii, to czeka go zażarta rywalizacja o miejsce w składzie.

Piotr Zieliński ma nowego konkurenta w Interze Mediolan. "Gram z charakterem"

Jeszcze przed klubowymi mistrzostwami świata mediolańczycy sprowadzili do środka pola Petara Susicia. Teraz dołączył do nich inny zawodnik występujący w tej strefie boiska. "Andy Diouf nowym zawodnikiem Interu. Urodzony w 2003 r. francuski pomocnik dołącza do klubu na zasadzie transferu definitywnego z Racing Club de Lens" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie Interu, opublikowanym w piątek 22 sierpnia. Według włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano transfer kosztował 25 mln euro.

- Lubię grać z piłką przy nodze. Gram z charakterem, lubię techniczne zagrania i pokazywanie, co potrafię z piłką - tak przedstawił się Diouf w wywiadzie dla klubowych mediów. A co mówił o nowych kolegach z zespołu? - Wiem, że w szatni są bardzo doświadczeni zawodnicy. Chcę się uczyć, pracując z nimi, aby rozwijać się razem z całym zespołem - oznajmił.

Andy Diouf dołącza do Interu Mediolan. Piotr Zieliński powinien się pakować?

Do grona bardziej doświadczonych zalicza się Polak, który może mieć daleką drogę do wyjściowego składu. W końcu wicemistrzowie Włoch sprowadzają pomocników, a na razie nie odszedł żaden z tych, którzy już byli w składzie (choć łączeni z innymi klubami byli Hakan Calhanoglu i Kristjan Asllani).

Czy w tej sytuacji należy się spodziewać transferu reprezentanta Polski? "W tej chwili Zieliński nie ma żadnego zamiaru odejścia z Interu. Nie było też żadnych konkretnych propozycji ze strony klubów saudyjskich. Gdyby klub otrzymał ofertę za zawodnika, Polak mógłby odejść" - informował dziennikarz Simone Togna.

Wiele wskazuje na to, że na razie Piotr Zieliński zostanie w Interze Mediolan i powalczy o trofea, które w zeszłym roku przeszły zespołowi koło nosa (wicemistrzostwo kraju, finał Ligi Mistrzów oraz Superpucharu Włoch). Nową kampanię rozpoczną w poniedziałek 25 sierpnia, gdy zagrają z Torino w Serie A.