Wyjaśnia się przyszłość Zielińskiego. To tam ma grać

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się potencjalnym transferze Piotra Zielińskiego. Polak miał bardzo słaby sezon naznaczony kontuzjami, co sprawiło, że Inter Mediolan ma chcieć się go pozbyć. We włoskich mediach pojawiły się nawet nagłówki, że pomocnik "musi odejść".

Media: Wyjaśnia się sytuacja Zielińskiego

Problemem dla klubu i potencjalnego nabywcy jest pensja Polaka. Wynosi ona 4,5 mln euro, co może być kwotą zaporową dla większości europejskich klubów. Mówiło się, że może zdecyduje się na odejście do Arabii Saudyjskiej, ale nie pojawiły się żadne oferty z tej strony. Więc co dalej z Zielińskim w Interze? Nowe informacje na ten temat przekazał Simone Togna z Tuttosport.

"W tej chwili Zieliński nie ma żadnego zamiaru odejścia z Interu. Nie było też żadnych konkretnych propozycji ze strony klubów saudyjskich. Gdyby klub otrzymał ofertę za zawodnika, Polak mógłby odejść" - napisał w serwisie X.

Pod tym wpisem pojawiło się sporo wymownych komentarzy. "Podpisał czteroletni kontrakt z zarobkami netto 4,5 mln funtów za sezon i zostanie z nim do 2028 roku." - czytamy. "Trzyletni kontrakt za 4 miliony dolarów rocznie w wieku 31 lat. Każdy zostałby w Mediolanie. Ten, kto go sprowadził, był geniuszem" - stwierdził kolejny.

Nie tylko Polak ma być w takiej sytuacji. "Tuttosport" pisze, że w podobnym położeniu jest również Benjamin Pavard. Wydaje się, że francuski obrońca pozostanie w klubie, czego dowodem ma być zmiana numeru na koszulce.

Inter Mediolan rozpocznie sezon już w najbliższy poniedziałek. Tego dnia zmierzy się u siebie z Torino.