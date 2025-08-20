Kłopoty Piotra Zielińskiego. Inter wprowadza nowe porządki

Zobacz wideo

Nie tak Piotr Zieliński wyobrażał sobie pobyt w Interze Mediolan. Polak przechodził do ekipy Nerrazzurrich jako uznany gracz w Serie A, który markę wyrobił przede wszystkim w Napoli. W Interze jednak "Zielu" był głównie rezerwowym, a jego sytuację pogarszały kontuzje. Teraz 20-krotni mistrzowie Włoch najchętniej pozbyliby się Zielińskiego, ale na razie głośniej jest o potencjalnym nowym transferze.

REKLAMA

Zieliński z nową konkurencją? "Zamierza pozyskać pomocnika"

Przypomnijmy, że nowy szkoleniowiec Cristian Chivu już dał do zrozumienia, że najprawdopodobniej zmieni formację na boisku na taką, w której zmniejszy się liczba potrzebnych piłkarzy w środku pomocy, co da przestrzeń na więcej pozycji ofensywnych. Jednocześnie trzeba też pamiętać, że obecnie w kadrze Interu jest siedmiu zawodników, którzy mogą grać w środku pomocy.

Nawet jeśli z klubu odejdzie Kristjan Asllani, to i tak na tej pozycji pozostaje mnóstwo graczy. Tymczasem Inter zamierza ściągnąć piłkarza, który ma być konkurencją m.in. dla Zielińskiego. To zaskakująca informacja, ale przekazał ją dobrze poinformowany dziennikarz z serwisu FCInter1908 - Daniele Mari.

"Inter sprowadzi obrońcę i pomocnika, już nie napastnika, ponieważ zawodnicy ofensywni dali właściwe odpowiedzi. Inter zamierza pozyskać pomocnika o charakterystyce podobnej do Kone, ale Roma na ten moment blokuje jego transfer. A także młodego obrońcę, by zapewnić rotację w defensywie" - napisał na platformie X. Może to oznaczać, że Zieliński będzie miał jeszcze większe problemy z przebiciem się do podstawowej jedenastki.

Chivu wprowadza nowe porządki

To zastanawiające, co konkretnie planuje rumuński szkoleniowiec, ale pewne jest, że mamy do czynienia z nowymi porządkami. Jeszcze niedawno wydawało się, iż w klubie pozostanie Nicola Zalewski.

Tymczasem reprezentant Polski po zmianie trenera musiał odejść z ekipy Nerrazzurrich. Za kwotę 17 mln euro przeniósł się do Atalanty Bergamo. Teraz pozostaje czekać na to, czy na jesień w drużynie pozostanie Piotr Zieliński.