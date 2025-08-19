Słynny klub chce transferu Urbańskiego. Ma zastąpić gwiazdę

Młody piłkarz był w poprzednim roku rewelacją kadry Michała Probierza. Momentami wyglądał w niej jak pierwszoplanowa postać. Kibice oraz eksperci doceniali jego przebojowość, umiejętności dryblingu oraz kreowania gry, a także rzadko spotykaną w jego wieku pewność siebie. Od momentu, kiedy w Bologni doszło jednak do zmiany trenera, akcje Urbańskiego znacząco się pogorszyły. W styczniu został wypożyczony do Monzy, ale zaliczył tam tylko osiem mało owocnych występów.
Urbański wreszcie znajdzie nowego pracodawcę? Hiszpanie potwierdzają
Obecnie Polak znowu jest zawodnikiem Bologni, ale ta nie widzi dla niego miejsca w składzie na sezon 2025/2026. Urbański ostatni mecz rozegrał w kwietniu i trudno się spodziewać, żeby miał otrzymać powołanie od Jana Urbana na najbliższe okienko reprezentacyjne. Absolutnym priorytetem dla 20-letniego piłkarza powinno być więc znalezienie nowego klubu, ale idzie mu to topornie.
Na temat transferu 20-latka spekuluje się w mediach już od początku lipca. Urbański był łączony z ligą turecką, grecką, a ostatnio przede wszystkim Hellasem Verona z Serie A oraz RCD Mallorca z La Liga. Wydaje się jednak, że wreszcie zaczynają pojawiać się bardziej konkretne informacje. Portal "ultimahora.es" informuje, że Mallorca jest zdeterminowana, żeby pozyskać Polaka. Widzi w nim idealnego następcę Samú Costy, który jest blisko Premier League.
Wkrótce przekonamy się, czy Urbański faktycznie wzmocni środek pola drużyny La Liga.
