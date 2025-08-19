Powrót na stronę główną
Słynny klub chce transferu Urbańskiego. Ma zastąpić gwiazdę
Kariera Kacpra Urbańskiego stanęła w miejscu. Polak ostatni mecz rozegrał w kwietniu i jest na wylocie z Bologni. Do tego stopnia, że nie ma co liczyć nawet na wejście z ławki w meczu Serie A. Poszukiwania nowego zespołu 20-latka trwają od dobrych kilku tygodni, ale wygląda na to, że przełom jest bliski. Hiszpańskie media donoszą, gdzie może zagrać Urbański.
Podczas Euro 2024 Kacper Urbański nie bał się nikogo
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Młody piłkarz był w poprzednim roku rewelacją kadry Michała Probierza. Momentami wyglądał w niej jak pierwszoplanowa postać. Kibice oraz eksperci doceniali jego przebojowość, umiejętności dryblingu oraz kreowania gry, a także rzadko spotykaną w jego wieku pewność siebie. Od momentu, kiedy w Bologni doszło jednak do zmiany trenera, akcje Urbańskiego znacząco się pogorszyły. W styczniu został wypożyczony do Monzy, ale zaliczył tam tylko osiem mało owocnych występów.

Urbański wreszcie znajdzie nowego pracodawcę? Hiszpanie potwierdzają

Obecnie Polak znowu jest zawodnikiem Bologni, ale ta nie widzi dla niego miejsca w składzie na sezon 2025/2026. Urbański ostatni mecz rozegrał w kwietniu i trudno się spodziewać, żeby miał otrzymać powołanie od Jana Urbana na najbliższe okienko reprezentacyjne. Absolutnym priorytetem dla 20-letniego piłkarza powinno być więc znalezienie nowego klubu, ale idzie mu to topornie.

Na temat transferu 20-latka spekuluje się w mediach już od początku lipca. Urbański był łączony z ligą turecką, grecką, a ostatnio przede wszystkim Hellasem Verona z Serie A oraz RCD Mallorca z La Liga. Wydaje się jednak, że wreszcie zaczynają pojawiać się bardziej konkretne informacje. Portal "ultimahora.es" informuje, że Mallorca jest zdeterminowana, żeby pozyskać Polaka. Widzi w nim idealnego następcę Samú Costy, który jest blisko Premier League.

Wkrótce przekonamy się, czy Urbański faktycznie wzmocni środek pola drużyny La Liga.

