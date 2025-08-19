Media: Zaskakujący zwrot akcji ws. Milika! Taką podjął decyzję

Problemy zdrowotne nie oszczędzają Arkadiusza Milika. Za 31-latkiem już wiele groźnych kontuzji, a ostatni raz na boisku pojawił się w maju 2024 roku. Wówczas miał prawo być załamany, bo ominął go występ na mistrzostwach Europy, a wiele wskazywało na to, że pojawi się na turnieju w Niemczech. Co ciekawe, w czerwcu Polak pojechał z Juventusem na Klubowe Mistrzostwa Świata i w jednym meczu usiadł na ławce rezerwowych. Nie zmienia to faktu, że wielu kibiców podejrzewało, iż "Stara Dama" będzie chciała jak najszybciej pozbyć się Milika. W grę wchodziła zmiana klubu jeszcze podczas letniego okienka transferowego.

Milik mówi "nie". Zaskakujący zwrot akcji

O wychowanka Rozwoju Katowice kilka razy pytał Real Betis. To uznana hiszpańska marka, gdzie Milik w przypadku powrotu do pełni zdrowia, mógłby rozwinąć skrzydła. Zakładano, że Polak zostanie wypożyczony z Juventusu.

Jak poinformował Piotr Koźmiński z portalu goal.pl, temat jest już jednak... nieaktualny. Milik podjął decyzję, że nie zamierza opuszczać Bianconerich. Gracz Juventusu liczy na to, iż złapie trochę minut jesienią, a ewentualne odejście planuje w zimowym oknie transferowym.

Mocne CV Milika

Oczywistym jest fakt, że 73-krotny reprezentant Polski sporo czasu spędził w gabinetach lekarskich, ale nie może to przesłaniać faktu, że jego CV jest imponujące. Kibice doskonale pamiętają udane występy Milika w Ajaxie Amsterdam, Napoli, czy też w Olympique Marsylii.

Do Juventusu Milik dołączył w lipcu 2023 roku. W barwach "Starej Damy" rozegrał 75 meczów, strzelając 17 goli i notując 2 asysty.