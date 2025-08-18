Z końcem sezonu 2024/2025 Nicola Zalewski został wykupiony przez Inter Mediolan z AS Romy za 6,3 miliona euro. Wydawało się, że przyszłość reprezentanta Polski związana jest z wicemistrzami Włoch. Jednak nagle pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu ze strony Atalanty i błyskawicznie Zalewski trafił do klubu z Bergamo, co zostało oficjalnie ogłoszone w poniedziałkowy wieczór.

Nicola Zalewski oficjalnie piłkarzem Atalanty!

"Witamy w Bergamo, Nicola" - napisała Atalanta w mediach społecznościowych. W oficjalnym komunikacie włoski klub podkreślił, że Zalewski został piątym transferem w trakcie obecnego okienka transferowego.

"Włosko-polski pomocnik, który wybrał numer 59 na koszulce, ma na swoim koncie 95 występów w Serie A, 26 w Lidze Europy i siedem w Lidze Konferencji, z czego tą ostatnią wygrał z Romą w maju 2022 roku. To imponujące doświadczenie, w wieku zaledwie 23 lat, dodatkowo wzbogacają nie tylko dwa występy w Lidze Mistrzów i dwa na Klubowych Mistrzostwach Świata, ale także udział z reprezentacją Polski na mistrzostwach świata 2022 w Katarze i mistrzostwach Europy 2024 w Niemczech. Do tej pory rozegrał 29 meczów w reprezentacji Polski, strzelając trzy gole" - czytamy w komunikacie.

Według doniesień medialnych Atalanta zapłaciła za transfer Nicoli Zalewskiego 17 milionów euro. Polski zawodnik przez pół roku gry dla Interu Mediolan rozegrał 17 spotkań, w których zdobył bramkę i zanotował asystę.

A kiedy Zalewski będzie mógł zadebiutować w barwach Atalanty? W niedzielę 24 sierpnia, gdy klub z Bergamo zagra u siebie z Pisą w pierwszej kolejce Serie A o godz. 20:45.