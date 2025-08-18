Nicola Zalewski, Piotr Zieliński, Kacper Urbański, Łukasz Skorupski, to tylko niektóre polskie gwiazdy występujące w klubach Seria A. Ta liga od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem polskich kibiców, bo gra w niej bardzo wielu Polaków, w tym graczy powoływanych do narodowych reprezentacji. W tym sezonie w Serie A mamy szansę obejrzeć nawet kilkunastu Polaków.

Ważne mecze Polaków w Polsacie Sport

Prawa do pokazywania Serie A, o czym też informowaliśmy jako pierwsi, nabyła w tamtym roku grupa Polsat. Podpisała kontrakt na trzy lata, aż do sezonu 2026/27. Mecze tak jak w poprzednich latach pokazywane były na antenach stacji Eleven Sports, która Serie A prezentuje nieprzerwanie od swojego wejścia na polski rynek w 2015 r. Eleven Sports do tej pory pokazywał Serie A ekskluzywnie. W tym sezonie, a właściwie na jego inaugurację zdecydowano się zaprezentować część meczów na antenie mającego większy zasięg Polsatu Sport. Jest on dostępny na platformie Polsat Box (dawny Cyfrowy Polsat) w najniższym pakiecie, podobnie jak szeroko dostępny jest w sieciach kablowych. Eleven to kanał premium, który przeważnie wymaga dodatkowej opłaty, lub posiadania specjalnych pakietów, czy promocji.

Na start sezonu Polsat Sport 1 zaprezentuje starcie AS Roma – Bologna (23.08, godz. 20:45) oraz Inter Mediolan - Torino (25.08, godz. 20.45). To mecze, które szczególnie będą interesować polskich kibiców i selekcjonera Jana Urbana. Zawodnikami Bolonii są Skorupski i Urbański. W Interze gra Zieliński.

Serie A na dłużej w Polsacie?

Równolegle powyższe spotkania zaprezentują też stacje Eleven Sports, które mają pokazywać na żywo wszystkie mecze Serie A. Tu jednak dobre informacje mogą się kończyć. Polsat na razie nie potwierdził nam dalszych planów, co do prezentowania meczów Serie A w kolejnych kolejkach.

Poszerzenie kanałów transmisji wygląda zatem na razie na akcję promocyjną związaną ze startem tych rozgrywek. Jeszcze czas temu docierały do nas głosy, że możliwe będzie współdzielenie praw do niektórych rozgrywek, kiedy anteny Eleven Sports będą wypełnione sportowymi transmisjami i nie będą w stanie zaprezentować wszystkich wydarzeń na żywo. W takiej opcji Eleven ma jednak korzystać również ze swej platformy online i tam prezentować spotkania, które nie zmieszczą się w Eleven Sport 1,2,3 lub 4.