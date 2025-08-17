Nagle gruchnęły wieści o transferze Adama Buksy. Oto jego nowy klub

W lipcu zeszłego roku Adam Buksa trafił do duńskiego FC Midtjylland. W nowym klubie napastnik strzelił 15 goli, ale nie zdobył mistrzostwa Danii. Buksa ogłosił w maju br. w rozmowie z Kanałem Sportowym, że może odejść z Midtjylland po zaledwie jednym sezonie. - Myślę, że w lecie będzie gorąco. Na dzisiaj nie mogę nic zagwarantować. Każda opcja jest brana pod uwagę. Brak możliwości gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów nie satysfakcjonuje mnie. Cele mam trochę wyższe - opowiadał Buksa. Wygląda na to, że Buksa wkrótce trafi do nowego klubu.

Kolejny Polak w Udinese. Adam Buksa przenosi się do Włoch

Dziennik "Messaggero Veneto" i portal tuttomercatoweb.com zgodnie informują, że Buksa ma zostać nowym zawodnikiem Udinese Calcio. Midtjylland ma zarobić na Polaku około pięciu mln euro. Buksa ma być następcą Lorenzo Lukki, który trafił tego lata do Napoli na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za 40 mln euro.

"Adam Buksa jest entuzjastycznie nastawiony po telefonie od swojego byłego trenera. To kolejny prezent dla Kosty Runjaicia. Trener polecił klubowi tego zawodnika na początku lipca" - czytamy w artykule "Messaggero Veneto". Dla Buksy byłby to powrót do Włoch po jedenastu latach, kiedy to bronił barw Primavery Novary w sezonie 13/14.

Buksa będzie znów współpracował z Runjaiciem. Ten duet działał wspólnie w Pogoni Szczecin w latach 2018-2020. Wtedy polski napastnik strzelił 22 gole i zanotował 10 asyst w 55 meczach we wszystkich rozgrywkach, po czym zapracował na transfer za 4,2 mln euro do New England Revolution.

Udinese to klub, który bardzo kojarzy się z polskimi piłkarzami. W barwach tego zespołu występował m.in. Marek Koźmiński (1992-1997), Piotr Zieliński (2012-2014), Wojciech Pawłowski (2012-2016), Paweł Bochniewicz (2017-2018) i Łukasz Teodorczyk (2018-2020), a od sierpnia tego roku piłkarzem Udinese jest też Jakub Piotrowski.

Udinese zakończyło poprzedni sezon ligi włoskiej na 12. miejscu z 44 punktami. Zespół Kosty Runjaicia rozpocznie sezon 25/26 od poniedziałkowego pojedynku z Carrarese Calcio w pierwszej rundzie Pucharu Włoch.