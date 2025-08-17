Wszystko jasne. Tyle Inter dostanie za Zalewskiego

Nicola Zalewski spędził drugą część poprzedniego sezonu na wypożyczeniu w Interze Mediolan. Polak zagrał tam 15 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. To wystarczyło do tego, by Inter wykupił Zalewskiego za kwotę 6,3 mln euro. Zalewski pokazał się w nowym klubie jako zawodnik uniwersalny - poza grą na obu wahadłach sprawdził się w środku pola, konkretnie w roli ofensywnego pomocnika w formacji 3-4-1-2. Jak będzie wyglądała jego przyszłość i czy będzie związana z Mediolanem?

Tyle Inter zarobi na sprzedaży Nicoli Zalewskiego. "Negocjacje przebiegają pomyślnie"

W niedzielny poranek włoscy dziennikarze informowali, że Zalewski może przenieść się do Atalanty Bergamo. Wtedy wieści wskazywały, że Atalanta rozmawia z otoczeniem reprezentanta Polski, a Inter może otrzymać ofertę wstępną od Atalanty. Teraz są już nowe, konkretne informacje, z których możemy dowiedzieć się o kwocie transferu Zalewskiego.

Fabrizio Romano i Matteo Moretto zgodnie podają, że Atalanta zaoferowała Interowi 16 mln euro za Zalewskiego. Rozmowy między dwoma klubami mają już być zaawansowane, a Atalanta i Inter chcą jak najszybciej dojść do porozumienia. "Negocjacje przebiegają pomyślnie i zmierzają w kierunku możliwego zakończenia" - czytamy we wpisach dziennikarzy.

To oznacza, że Zalewski zagra w trzecim włoskim klubie w swojej karierze. Wcześniej grał w Romie w latach 2011-2025, gdzie wystąpił w ponad 120 meczach w barwach seniorskiego zespołu. Od stycznia br. Zalewski był już zawodnikiem Interu Mediolan.

Atalanta wydała już blisko 80 mln euro na transfery w trakcie okna, a najwięcej kosztował Iworyjczyk Odilon Kossounou (20 mln euro z Bayeru Leverkusen). Aktualnym rekordem transferowym Atalanty jest El Bilal Toure, który trafił do Bergamo latem 2023 r. za 30,2 mln euro z Almerii.

Atalanta zakończyła poprzedni sezon ligi włoskiej na trzecim miejscu, więc ma zapewniony udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Pięć spotkań w barwach tego zespołu rozegrał Arkadiusz Reca, a więc aktualny zawodnik Legii Warszawa.