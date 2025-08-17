Tak Włosi ocenili pierwszy występ Zielińskiego u nowego trenera

Piotr Zieliński ma za sobą nieudany sezon w Interze Mediolan. Polak nie grał zbyt wiele i do tego zmagał się z licznymi urazami. Rozegrał łącznie 39 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty, ale głównie wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Z tego powodu ostatnio wiele mówi się o jego odejściu, tym bardziej że nowy szkoleniowiec Cristian Chivu ma inne pomysły na drużynę i zmieni ustawienie. Ostatnio "La Gazzetta dello Sport" przekazała wprost, że Zieliński "musi odejść", aby zrobić miejsce dla Mortena Frendrupa z Genoi.

Zieliński zagrał pierwszy mecz po kontuzji. Tak ocenili go Włosi

W sobotę pomocnik zagrał po raz pierwszy u nowego trenera. Wcześniej był wyłączony z gry z powodu kontuzji. Zieliński pojawił się na boisku w drugiej połowie spotkania przeciwko Olympiakosowi Pireus. Włosi ocenili krótki występ naszego piłkarza i część z nich zwróciła uwagę, że prawie sprokurował rzut karny.

"Pierwsze dotknięcie piłki w erze Chivu niemal prowadzi do rzutu karnego. Na szczęście tego uniknął" - czytamy na portalu FCInternews.it, gdzie otrzymał 6 (w skali 1-10). Taką samą notę dostał również od L'Interista.it. "Jego pierwsze zagranie mogło zakończyć się rzutem karnym. Potem odzyskał formę" - napisali dziennikarze. Równie wysoko oceniony został również przez Sky Sport i PassioneInter.com. Dziennikarze FCInter1908.it także wystawili mu 6, ale podkreślili głównie jego dobrą grę. "Polak dobrze rozpoczął sezon. Miejmy nadzieję, że to dobry omen" - stwierdzili.

Inter Mediolan ostatecznie pokonał Olympiakos 2:0 po golach Federico Dimarco i Marcusa Thurama. Był to ostatni mecz towarzyski ekipy z Mediolanu przed zbliżającym się sezonem. Inter pierwsze spotkanie w Serie A rozegra 25 sierpnia. Wówczas zmierzy się z Torino.