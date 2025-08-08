Słynny klub znika z mapy po 118 latach. Dopiero grali tam reprezentanci Polski

SPAL Ferrara polskim kibicom na pewno może kojarzyć się z grą czterech reprezentantów naszego kraju. Do czerwca zeszłego roku występował w nim obrońca, powoływany do kadry przez Michała Probierza, Patryk Peda. Przed nim grali tam także Arkadiusz Reca, Thiago Cionek i Bartosz Salamon. Ich były zespół dwa ostatnie sezony spędził na poziomie Serie C. I choć w poprzednim po serii play-out utrzymał się w rozgrywkach, w przyszłym sezonie do nich nie przystąpi.

SPAL znika z piłkarskiej mapy Włoch. Sąd zadecydował

W czerwcu zapowiedzieli to przedstawiciele klubu w specjalnym oświadczeniu. - Z wielkim żalem właściciele SPAL oficjalnie ogłaszają, że klub nie weźmie udziału w nadchodzącym sezonie Serie C 2025-2026 - mogliśmy przeczytać na stronie internetowej klubu. Skąd taka decyzja?

Jak podaje "La Gazzetta dello Sport", SPAL w ostatnich latach wpadło w spore długi. Te mają wynosić w sumie ok. 10 milionów euro. Dlatego też - o czym pisze "Corriere dello Sport" - wnioski o likwidację spółki złożyło około siedemdziesięciu wierzycieli, w tym także piłkarze, którzy zgłosili zaległości w wysokości 1,2 mln euro z tytułu niezapłaconych wynagrodzeń. Z tego powodu w środę rano w trakcie rozprawy sądowej sędzia Anna Ghedini nakazała likwidację spółki Spal Srl.

SPAL Ferrara oficjalnie zbankrutował. Zagra... w piątej lidze

W tej sytuacji SPAL formalnie przestało istnieć. W jego miejsce powołano za to nową spółkę Ars et Labor. Nie może ona jednak używać starego herbu oraz nazwy klubu, gdyż straciła do nich prawa. Nowy zespół już zarejestrował się do nadchodzących rozgrywek w lidze Eccellenza (piąty poziom rozgrywkowy we Włoszech).

Dla włoskiej piłki to spora strata. SPAL było bowiem bardzo zasłużonym klubem. Istniało od roku 1907, a w latach 1951-1968 przez 16 sezonów występowało w rozgrywkach Serie A. Jego najlepszy wynik to 7. miejsce w 1960 r. Do najwyższej ligi wróciło dopiero w roku 2017 i spędziło w niej trzy sezony.