Przełom ws. Zielińskiego. To może być bomba transferowa

Zieliński w Interze nie błyszczał nie tylko ze względu na gorszą formę, ale problemy zdrowotne. To one sprawiły, że Polak nie był do dyspozycji Michała Probierza w trakcie czerwcowego okienka reprezentacyjnego oraz nie zagrał w Klubowych Mistrzostwach Świata. Teraz jednak 31-latek ma być już w pełni zdrowy. - Bisseck i Zieliński trenują z zespołem i są definitywnie gotowi do gry - doniósł w środę dziennikarz Andrea Paventi.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Piotr Zieliński bohaterem głośnego transferu? Nowe informacje

Lepsza sytuacja zdrowotna Zielińskiego to pierwszy krok na drodze do wzmocnienia jego notowań w Interze. Albo... na drodze do transferu do klubu, w którym będzie otrzymywał częstsze okazje do gry. Jeszcze niedawno włoskie media twierdziły, że Polak ze względu na swój wiek oraz wysokie wymagania finansowe może mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia, ale inne zdanie ma serwis "interlive.it".

Według tego medium Zieliński mógłby trafić do Tottenhamu. Klub Premier League szuka obecnie zastępstwa dla Jamesa Maddisona, który doznał poważnej kontuzji w meczu sparingowym w Korei Południowej i ominie prawdopodobnie cały sezon 2025/2026. Oprócz Polaka ekipa z Londynu jest też zainteresowana Harveyem Elliottem z Liverpoolu, Jackiem Grealishem z Manchesteru City oraz Eberechim Eze z Crystal Palace. To jednak sprowadzenie "Ziela" byłoby dla Tottenhamu z tego grona najłatwiejsze.

ZOBACZ TEŻ: Złe wieści dla Piotra Zielińskiego. "To początek lawiny"

Piotr Zieliński zawodnikiem Interu jest od 2024 roku. Wcześniej w trakcie profesjonalnej kariery występował w innych drużynach Serie A: Napoli, Udinese oraz Empoli.