To tam będzie grał 47-krotny reprezentant Polski?! Jest odpowiedź klubu

Karol Linetty pozostaje bez zatrudnienia od początku lipca tego roku, kiedy to wygasł jego kontrakt z Torino. Do jego powrotu do Lecha Poznań nie dojdzie. Czy Linetty będzie kontynuował karierę we Włoszech? Najnowsze informacje wskazują na to, że reprezentant Polski został zaoferowany jednej z drużyn. "Będzie brany uwagę jako potencjalny kandydat" - czytamy.
Karol Linetty jest jednym z reprezentantów Polski, który pozostaje bez zatrudnienia. Z końcem czerwca wygasł kontrakt pomocnika z Torino. W pierwszej połowie lipca br. pojawiały się informacje, że Linetty mógłby wrócić do Lecha Poznań, podpisując krótkoterminową umowę, która ma obowiązywać na czas eliminacji do europejskich pucharów. Szybko okazało się, że taki ruch nie jest możliwy. Linetty odrzucił już propozycję z Kopenhagi, bo woli zostać we Włoszech. Linetty chciałby utrzymać roczne zarobki na poziomie 1,5 mln euro. Czy to będzie jego nowy klub?

Linetty zaproponowany beniaminkowi ligi włoskiej. "Być może pod koniec okna transferowego"

Włoski dziennikarz Nicolo Schira podał nowe informacje ws. przyszłości Linettego. Okazuje się, że 47-krotny reprezentant Polski został zaoferowany Pisie, a więc jednemu z beniaminków ligi włoskiej. Na razie Linetty nie jest priorytetem dla tego klubu. Portal sestaporta.news uważa, że temat Linettego w Pisie może na poważnie wrócić jeszcze przed końcem letniego okna transferowego.

"Otoczenie Linettego zaproponowało go Pisie, która nie odrzuciła oferty, ale na razie klub twierdzi, że nie jest priorytetem na tę pozycję i nie jest gwarantem jakości. Być może pod koniec okna transferowego, jeśli sytuacja się zmieni, będzie brany uwagę jako potencjalny kandydat" - czytamy w artykule. Na razie Linetty pozostanie więc bez zatrudnienia.

Pisa grała po raz ostatni na poziomie Serie A w sezonie 90/91, zdobywając 22 punkty w 34 meczach. Trenerem tego klubu jest Alberto Gilardino, a do tej pory Pisa sprowadziła m.in. Juana Cuadrado z Atalanty Bergamo, Michela Aebischera, Simona Scuffeta z Cagliari czy Isaka Vurala z Frosinone. Prawdopodobnie wkrótce do tego grona dołączy M'Bala Nzola z Fiorentiny.

Do tej pory Linetty grał w dwóch włoskich klubach po odejściu z Lecha Poznań - mowa o Sampdorii (2016-2020) i Torino (2020-2025). Linetty zagrał ponad 250 meczów na poziomie Serie A, a w trakcie kariery zakładał opaskę kapitańską zarówno w Genui, jak i w Turynie.

W ostatnich tygodniach pojawiały się wieści, że Linetty mógłby trafić do Hellasu Verona lub wrócić do Sampdorii.

Linetty zagrał 47 meczów w reprezentacji Polski, w których strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę. Po raz ostatni Linetty wystąpił w narodowych barwach we wrześniu 2023 r. w meczu z Albanią (0:2). Od tamtej pory nie otrzymywał powołań od Michała Probierza. Być może to się zmieni przy okazji tegorocznego wrześniowego zgrupowania Biało-Czerwonych, już za Jana Urbana.

