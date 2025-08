Z III ligi do mistrza Włoch? Sensacyjne wieści ws. młodego Polaka

Napoli jest aktywne na rynku transferowym. Do tej pory ściągnęło Kevina De Bruyne, Lorenzo Lukkę, Vanję Milinkovicia-Savicia, Noę Langa i Sama Beukemę. Jak się okazuje, do mistrza Włoch może teraz trafić bardzo utalentowany polski piłkarz, który obecnie ma zaledwie 18 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Ząbkovia Ząbki ogłasza. Paweł Czułowski na testach w Napoli

Mowa o Pawle Czułowskim z Ząbkovii Ząbki, która na co dzień rywalizuje w III lidze. Klub niedawno ogłosił, że napastnik udał się do Włoch, gdzie przejdzie testy w Napoli. "Miło nam jest poinformować, że nasz utalentowany napastnik, Paweł Czułowski, przebywa na testach we włoskim klubie SSC Napoli. Po udanym sezonie, który zakończył się awansem do Betclic III Ligi, Paweł zwrócił na siebie uwagę skautów, którzy zaprosili go na kilkudniowe testy. Jest to dla Pawła wyjątkowa okazja do zaprezentowania swoich umiejętności. Życzymy mu powodzenia i wierzymy, że pokaże swoje możliwości" - czytamy w komunikacie.

Paweł Czułowski trafił do Ząbkovii w 2023 roku z Escoli Varsovia. Młody piłkarz w zeszłym sezonie strzelił dziewięć goli i świetnie rozpoczął także bieżące rozgrywki. W pierwszym meczu swojej drużyny rozegrał jedynie 11 minut, a i tak wpisał się na listę strzelców i zaliczył asystę. - Jeśli będą go tam bardzo chcieli, to myślę, że kluby dojdą do porozumienia, chociaż ma chyba jeszcze 1,5 roku kontraktu - powiedział trener klubu Tomasz Grzywna w rozmowie z Weszło. I dodał, że w sprawie jego przenosin do Włoch nic nie zostało jeszcze przesądzone.

Ząbkovia Ząbki bardzo dobrze rozpoczęła sezon i w pierwszym meczu pokonała 6:2 Mławiankę Mława. Dzięki temu jest samodzielnym liderem tabeli. Napoli natomiast sezon Serie A rozpocznie 23 sierpnia od meczu z Sassuolo.