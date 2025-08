Gigant chce gwiazdę Legii! Romano ogłasza. "Zaawansowane rozmowy"

Legia Warszawa awansowała do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Zespół Edwarda Iordanescu wygrał 4:3 w dwumeczu z Banikiem Ostrawa, a walnie do tego przyczynił się Jan Ziółkowski, który stworzył duet środkowych obrońców ze Steve'em Kapuadim. - Kiedyś przy wszystkich zawodnikach powiedziałem, że Janek skończy w Realu Madryt, a wówczas miał 15 lat. Ma wszystko, aby grać na najwyższym poziomie. Janek z pewnością nie ma mniejszego talentu niż przykładowo Pau Cubarsi - mówił Michał Libich, były trener Polonii Warszawa. Wygląda na to, że Ziółkowski może odejść z Legii.

Dwa kluby Serie A chcą Ziółkowskiego. "W ciągu kilku dni"

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano informuje, że dwa włoskie kluby wysłały formalną propozycję do Legii za Ziółkowskiego. Mowa o Udinese Calcio oraz Romie. "Trwają negocjacje z Legią ws. utalentowanego defensora" - pisze Romano. Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna" uzupełnia, że przedstawiciele Romy oglądali Ziółkowskiego w akcji podczas rewanżowego meczu Legii z Banikiem Ostrawa w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Europy.

"Roma prowadzi zaawansowane rozmowy z Legią ws. transferu definitywnego. Przyszłość Ziółkowskiego wyjaśni się w ciągu kilku najbliższych dni" - czytamy w "Piłce Nożnej". Ziółkowski byłby ósmym polskim piłkarzem w historii Romy, po Zbigniewie Bońku (1985-1988), Łukaszu Skorupskim (2013-2015), Wojciechu Szczęsnym (2015-2017), Nicoli Zalewskim (2021-2025) czy Jordanie Majchrzaku (2022-2023).

Aktualnie Roma ma w kadrze do dyspozycji pięciu środkowych obrońców - Gianlukę Manciniego, Daniele Ghilardiego (obaj Włochy), Iworyjczyka Evana Ndickę, Albańczyka Marasha Kumbullę i Hiszpana Mario Hermoso. Wiele wskazuje na to, że w tym gronie dojdzie do pewnych przetasowań, bo Kumbulla i Hermoso powinni zmienić klubowe barwy.

Roma zakończyła poprzedni sezon na piątym miejscu, więc będzie rywalizować w rozgrywkach 25/26 w Lidze Europy. Poza tym klub przechodzi spore zmiany - nowym trenerem został Gian Piero Gasperini, który wcześniej zbudował podwaliny pod aktualną siłę Atalanty Bergamo. Poza tym Roma wydała już ponad 50 mln euro na nowych zawodników.

Ziółkowski zadebiutował w barwach pierwszego zespołu Legii 5 maja 2024 r. przy okazji meczu z Radomiakiem Radom (0:3). Ziółkowski miał wtedy 18 lat i 11 miesięcy. Łącznie Ziółkowski zagrał 35 spotkań w pierwszym zespole Legii, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty.