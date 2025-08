Złe wieści dla Piotra Zielińskiego. "To początek lawiny"

Piotr Zieliński ma za sobą pierwszy sezon w barwach Interu Mediolan. Nie był to najlepszy sezon w jego wykonaniu, ponieważ po 39 meczach miał dwa gole i trzy asysty, a poza tym miał sporo problemów zdrowotnych, przez które opuścił 18 spotkań. W nowym sezonie trenerem Interu będzie Cristian Chivu, co może mieć wpływ na sytuację Zielińskiego w klubie. Włoskie media podają, że Inter mógłby rozstać się z Zielińskim, a w jego miejsce sprowadziłby Mortena Frendrupa z Genoi lub Mandelę Keitę z Parmy. Czy Zieliński odejdzie z Interu po zaledwie jednym sezonie?

Zieliński odejdzie z Interu? "Nie są to dobre wiadomości"

Piotr Czachowski, komentator i ekspert Eleven Sports wypowiedział się o sytuacji Zielińskiego w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Jego zdaniem Zieliński będzie jeszcze w Interze w sezonie 25/26. - Chivu wyznaje nieco inną filozofię i to nie są dobre wiadomości dla Zielińskiego. Włoskie media rozpisują się od dłuższego czasu na temat jego odejścia. Nie jestem przekonany, czy to nastąpi jeszcze w tym okienku transferowym, co również nie jest wykluczone - powiedział.

We włoskich dziennikach pojawiły się informacje, że Zieliński może kontynuować karierę w Arabii Saudyjskiej. Czy byłby to dobry ruch?

- Na pewno piłkarsko to nie jest atrakcyjny kierunek, tylko zjazd. Zieliński sam musi pomyśleć, na czym mu najbardziej zależy. Transfer do Arabii Saudyjskiej to na dobrą sprawę początek piłkarskiej emerytury. Ja wierzę, że mógłby jeszcze cieszyć oko w lidze włoskiej, co robił przez długie lata. Dopiero przez sezon nie grał regularnie. Na pewno odnalazłby się w innej drużynie. Uważam, że jeszcze powinien powalczyć. Być może jednak już woli więcej zarobić pod koniec - tłumaczy Czachowski.

Dopiero w barwach Interu Zieliński pauzował w większej liczbie meczów niż do tej pory. Czy teraz ta tendencja może się zwiększać? - W jego wieku trudno oszacować, czy pech go opuści, ale to początek lawiny. Sam Zieliński najlepiej zna własny organizm i mógłby więcej powiedzieć na ten temat. Analizując jego sytuację, musimy zwrócić uwagę na szereg zmiennych. Przede wszystkim, czy dalej czuje się na siłach, by grać w tak wymagającej lidze. Ponadto ważne, aby nie uznał, że nadchodzi wypalenie i przesyt w tym wszystkim - podsumował ekspert Eleven Sports.

Zieliński nie zagrał w niedzielnym sparingu między seniorskim zespołem Interu Mediolan a drużynie Interu do lat 23. Poza nim Chivu nie mógł skorzystać z Niemca Yanna Bissecka i Hiszpana Josepa Martineza.

Kontrakt Zielińskiego z Interem wygasa w czerwcu 2028 r.