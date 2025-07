Kolejny reprezentant Polski w drodze do Serie A. "Zaczął rozmowy"

Udinese w pierwszym sezonie pod wodzą Kosty Runjaicia zajęło 12. miejsce w tabeli Serie A. Teraz szuka wzmocnień przed kolejnym. Nie tak dawno portal Goal.pl informował, że klub prowadzi negocjacje z pomocnikiem Łudogorca Razgrad i reprezentacji Polski - Jakubem Piotrowskim. Wygląda jednak na to, że zainteresował się jeszcze jednym Polakiem.

Media: Kamil Piątkowski trafi do Serie A? "Udinese rozpoczęło rozmowy"

Tak twierdzi włoski dziennikarz Nicolo Schira. - Udinese rozpoczęło rozmowy z klubem RB Salzburg w sprawie środkowego obrońcy Kamila Piątkowskiego - napisał w sobotę na portalu X.

Ewentualny transfer Piątkowskiego nie byłby żadnym zaskoczeniem. Odkąd w 2021 r. przeszedł z Rakowa do Salzburga, 25-latni stoper był aż trzykrotnie wypożyczany do innych klubów. Najpierw trafił do belgijskiego Gentu, później hiszpańskiej Granady, a ostatnie pół roku spędził w tureckiej Kasimpasie. Austriacki klub znów nie chciał na niego postawić i nawet nie zgłosił go do udziału w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Z kolei "Salzburger Nachrichten" twierdził niedawno, że Piątkowski znalazł w gronie piłkarzy, którzy mają odejść z Salzburga w trakcie tego okna transferowego.

To samo źródło informowało również, że jego agent jest w kontakcie z klubami z Włoch i Anglii, co znalazło potwierdzenie w zainteresowaniu ze strony Udinese. Być może tym razem piłkarz odejdzie z Salzburga już na stałe. Jego kontrakt z tym klubem obowiązuje do końca czerwca 2026 r. Jest to zatem ostatni moment, by zarobić na nim dobre pieniądze. Portal Transfermarkt.de wycenia wartość Piątkowskiego na 4,5 mln euro.

W poprzednim sezonie Piątkowski rozegrał równo 40 spotkań - 13 w barwach Kasimpasy, pozostałe dla ekipy RB Salzburg. W dorobku miał dwie asysty i sześć żółtych kartek.