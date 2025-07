Reprezentant Polski zmienia klub. Di Marzio ujawnia

32 - to liczba meczów, w których wystąpił Sebastian Walukiewicz w sezonie 24/25, z czego 30 w barwach Torino. Reprezentant Polski był w wyjściowym składzie zespołu Paolo Vanoliego w większości meczów. W grudniu zeszłego roku Walukiewicz upadł na murawę bez kontaktu z rywalem podczas meczu Torino - Bologna. Walukiewicz trzymał się za klatkę piersiową, ale skończyło się na strachu, bo były to problemy spowodowane grypą. Teraz Walukiewicz może zaliczyć transfer do innego włoskiego klubu.

Walukiewicz zmieni klub latem? "Jest priorytetem dla trenera"

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio poinformował, że Walukiewicz może zmienić klub w trakcie letniego okna transferowego. Reprezentant Polski może pozostać w Serie A, bo interesuje się nim Cremonese, jeden z beniaminków ligi włoskiej. Obecnie trwają negocjacje między Cremonese a Torino, ale na razie nie wiadomo, czy będzie to wypożyczenie, czy transfer definitywny. Oba kluby rozmawiają nie tylko o Walukiewiczu, ale też o Francuzie Adrienie Tameze.

"Walukiewicz wykazuje się solidnością, dobrym czytaniem gry i stałym rozwojem. Jego doświadczenie w najwyższej klasie rozgrywkowej i umiejętność adaptacji do różnych formacji defensywnych sprawiają, że jest priorytetem dla trenera. Doświadczenie i elastyczność Walukiewicza stanowi dokładnie takie wzmocnienie, jakiego szukają w Cremonese" - pisze portal calciocremonese.it.

Kontrakt Walukiewicza z Torino wygasa w czerwcu 2027 r., ale ma tam zawartą opcję przedłużenia o dodatkowy sezon. Walukiewicz trafił do Torino latem zeszłego roku za 4,7 mln euro z Empoli, a w drugą stronę powędrowali Saba Sazonov i Pietro Pellegri. Torino zakończyło poprzedni sezon na jedenastym miejscu.

Do tej pory Cremonese nie było najbardziej aktywnym klubem na rynku transferowym. Beniaminek ligi włoskiej sprowadził Jariego Vandeputte, Andreę Fulignatiego (obaj z Catanzaro z Serie B) i Romano Florianiego Mussoliniego (z Lazio). Poza Walukiewiczem i Tameze Cremonese spogląda w kierunku Valentina Mihaili z Parmy.

Wcześniej w barwach Cremonese występował Władysław Żmuda (1984-1987), Sebastian Zieleniecki (2014-2016) i Dorian Ciężkowski (2021-2023). Walukiewicz byłby zatem czwartym Polakiem w historii tego klubu.

Cremonese będzie też szóstym zespołem Walukiewicza w trakcie jego kariery. Wcześniej grał dla Legii Warszawa (2016-2017), Pogoni Szczecin (2017-2019), Cagliari Calcio (2019-2023), Empoli (2022-2024) i Torino (2024 - obecnie).