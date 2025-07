Włosi ogłaszają ws. Zalewskiego przed sezonem. "Prawdziwy majstersztyk"

Inter Mediolan ma za sobą dość rozczarowujący sezon. Nie udało się wywalczyć ani mistrzostwa Włoch, choć przez większość kampanii prowadził w tabeli, ani Superpucharu kraju czy też Pucharu Włoch, ani Ligi Mistrzów. W decydującym o tytule starciu rozgromiło go PSG - aż 0:5. Klub chce wrócić na właściwe tory, więc sprowadził już nowego szkoleniowca i kilku zawodników. Wciąż planuje jednak wzmacniać drużynę, m.in. kupując ofensywnego pomocnikiem, choć zdaniem "Tuttosport", na które powołuje się inter-news.it, nie jest to konieczny transfer. Mają Polaka. O którego dokładnie chodzi?

Inter Mediolan nie musi dokonywać transferu? "Ma już ofensywnego pomocnika". To Polak

Tym Polakiem jest Nicola Zalewski. Jak zauważyli dziennikarze, 23-latek jest jednym z najbardziej wszechstronnych piłkarzy i daje duże możliwości trenerowi Interu. "Inter ma już ofensywnego pomocnika w swoich szeregach. (...) To prawdziwy majstersztyk dla mediolańskiej drużyny, a także dla samego Cristiana Chivu. Szkoleniowiec może go wystawić praktycznie wszędzie: na pozycji obrońcy (zarówno z lewej, jak i prawej strony), na pozycji pomocnika, a zwłaszcza ofensywnego pomocnika. Zalewski głównie lubi grać za napastnikiem lub z napastnikami i kilkakrotnie odegrał decydującą rolę w drugiej części sezonu. (...) Ma potencjał" - podkreślili Włosi.

Teraz Polak musi pokazać, że faktycznie potrafi grać na pozycji ofensywnego pomocnika i zdobyć zaufanie trenera. I zdaniem mediów, to właśnie będzie cel Zalewskiego w okresie przygotowawczym do kolejnego sezonu. Jeśli mu się to nie uda, to może mieć kłopoty z regularną grą. "Jego plan to przekonanie Chivu do dania mu szansy. Musi udowodnić, że Inter posiada już ofensywnego pomocnika na miarę obecnych i przyszłych graczy, a jednocześnie potwierdzić, że klub zrobił dobrze, inwestując w niego" - czytamy.

To też ważny moment dla Zalewskiego. Kilka dni temu media pisały, że jego pozycja, a także Piotra Zielińskiego są zagrożone. Mogą nie zagrać w Lidze Mistrzów. "Od tego momentu, ktokolwiek dołączy do Interu, będzie musiał zastąpić innego zawodnika. Obecnie, biorąc pod uwagę plotki i skład drużyny, Zalewski lub Zieliński są zagrożeni" - pisali dziennikarze. Polacy muszą więc pokazać pełnię potencjału i udowodnić, że to im powinien zaufać szkoleniowiec i nie trzeba sprowadzać kolejnych piłkarzy na ich pozycje.