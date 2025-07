Fatalne wieści prosto z Włoch. "Zieliński i Zalewski są zagrożeni"

Inter Mediolan miał nieudany sezon 2024/2025. Drużyna prowadzona jeszcze wtedy przez Simone Inzaghiego przegrała finał Ligi Mistrzów, finał Superpucharu Włoch, zajęła drugie miejsce w Serie A i odpadła w półfinale Pucharu Włoch.

Włosi piszą o Zalewskim i Zielińskim. "Są zagrożeni"

Teraz działacze Interu Mediolan budują kadrę, która będzie w stanie odzyskać tytuły we Włoszech i znów powalczyć o zwycęstwo w Lidze Mistrzów. W letnim okienku transferowym do składu dołączyli już chorwacki pomocnik Petar Sucić, brazylijski napastnik Luis Henrique i francuski napastnik Ange-Yoan Bonny. Na zasadzie wolnych transferów odeszli Correa i Arnautović. Jak informuje teraz "Interlive.it" nowy trener Christian Chivu za chwilę może mieć duży problem, kogo nie zgłosić do rozgrywek Ligi Mistrzów.

"Od tego momentu, ktokolwiek dołączy do Interu, będzie musiał zastąpić innego zawodnika. Obecnie, biorąc pod uwagę plotki i skład drużyny, Zalewski lub Zieliński są zagrożeni. Od teraz, jeśli wszystkie planowane transfery zostaną zrealizowane, jeden piłkarz z danej pozycji, będzie musiał zostać skreślony z listy. Z tego powodu, jeśli pojawi się nowy środkowy obrońca, to Acerbi lub de Vrij będą zagrożeni, ale jeśli jednak zostanie pozyskany rozgrywający, zarówno Zieliński, jak i Zalewski mogą być zagrożeni" - pisze "Interlive.it".

Inter Mediolan grał w Klubowych Mistrzostwach Świata, ale w 1/8 finału przegrał niespodziewanie 0:2 z Fluminense (0:1).

Rozgrywki serie A drużyna Chivu wznowi 25 sierpnia (godz. 20.45) od meczu przed własną publicznością z Torino.