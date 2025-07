Boniek wygadał się Włochom. "Uważam go za solidną inwestycję"

Zbigniew Boniek od lat chętnie komentuje wydarzenia związane z futbolem. Aktywny pozostaje jednak nie tylko na polskim podwórku. Jako były piłkarz Juventusu i AS Romy udziela również wywiadów włoskim mediom. Tym razem wypowiedział się dla tamtejszego "Il Tempo". W wywiadzie poruszono tematy związane z drugą z tych drużyn.

Boniek zobaczył w akcji Dowbyka. Oto co wyrokował. "Imponujący wynik"

Jednym z nich była postawa Artema Dowbyka. 28-letni napastnik dołączył do zespołu z Rzymu niemal równo rok temu. Roma zapłaciła wówczas za niego hiszpańskiej Gironie aż 30,5 mln euro. Efekt? Ukrainiec był najskuteczniejszym piłkarzem w drużynie. W Serie A strzelił 12 goli i zajął 9. miejsce w klasyfikacji strzelców. W sumie we wszystkich rozgrywkach rozegrał 45 spotkań, w którym uzbierał 17 goli i cztery asysty.

Boniek był więc pytany, czy przez ten rok Dowbyk zdołał go do siebie przekonać? - Strzelił sporo goli, ale chciałbym, żeby więcej współpracował z kolegami z zespołu, by jak najlepiej wykorzystywał podania, które do niego docierają. Mimo to 17 bramek to imponujący wynik i nadal uważam go za solidną inwestycję - stwierdził w wywiadzie.

Tak Boniek skomentował wybór nowego trenera Romy. "Takie postacie rzadko zyskują sympatię"

Były prezes PZPN miał ocenił również zmianę na stanowisku trenera AS Romy. Claudio Ranieriego tego lata zastąpił były szkoleniowiec Atalanty Bergamo Gian Piero Gasperini. - Gasperini zawsze stawiał na pierwszym miejscu drużynę. Oczywiście, niektórzy mogą mówić, że nie był zawsze najbardziej lubianym trenerem, ale to dlatego, że był efektywny i zawsze grał o wygraną - a takie postacie rzadko zyskują powszechną sympatię - skomentował.

Mimo wszystko jego przyjście przyjął bardzo pozytywnie. - Uważam, że to dobry wybór, człowiek z doświadczeniem. W Rzymie, gdzie drużyny potrafią czasem odpuścić, ważne jest mieć trenera, który twardo stawia wymagania i oczekuje ciężkiej pracy od piłkarzy. Jeśli to jest też wybór Ranieriego, mam duże zaufanie do tej decyzji - zakończył Boniek.

AS Roma poprzedni sezon Serie A zakończyła na piątym miejscu w tabeli. Tym samym zagwarantowała sobie udział w fazie ligowej Ligi Europy.