Sensacyjny zwrot ws. Milika. Zostanie we Włoszech? Gigant szuka wzmocnień

Trwa letnie okienko transferowe, podczas którego zawodnicy mogą zmieniać kluby. Wśród nich są reprezentanci Polski. Jakub Kamiński trafił już do FC Koeln, a z ruchami na rynku łączeni są inni piłkarze polskiej kadry. W tym gronie znajduje się także Arkadiusz Milik. Wygląda na to, że w końcu odejdzie z Juventusu. Może jednak zostać we Włoszech.

Milik zmieni klub? Zainteresowanie giganta

"Milan poszukuje wzmocnień do ataku, a wśród proponowanych napastników jest również Arkadiusz Milik, łączony już w ostatnich latach z Milanem. Polak opuszcza Juve, gdzie nie miał szczęścia z powodu długiej kontuzji i aktywnie poszukuje nowego klubu. Milik, podobnie jak inni, również znajduje się w orbicie klubów arabskich, ale piłkarz wolałby zostać w Europie" - tak na portalu X napisał Marco Varini, dziennikarz Top Calcio 24.

Nie wiadomo, czy ostatecznie Milik trafi do Milanu, ale byłby to jego trzeci włoski klub. W latach 2016-2020 rozegrał 122 mecze dla Napoli, zdobywając w nich 48 goli. Przez ostatnie trzy lata był piłkarzem Juventusu - tutaj jego dorobek wygląda zdecydowanie mniej okazale. 75 spotkań i 17 goli. Problem w tym, że cały ostatni sezon stracił z powodu kontuzji. Problemy zdrowotne nie opuszczają Milika od dawna.

Przez nie stracił ostatnią wielką imprezę - Euro 2024. Z piłkarza, który przed laty był kluczową postacią reprezentacji prowadzonej przez Adama Nawałkę, stał się rzadkim bywalcem zgrupowań. Jego licznik reprezentacyjnych występów zatrzymał się na 73 meczach. W kadrze zdobył 17 goli - ostatniego w czerwcu 2023 roku. Trafił w przegranym 2:3 meczu z Mołdawią.