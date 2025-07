Zieliński wyjechał, a tu takie wieści. "Spotkanie kryzysowe" w Interze

Ostatnie dni nie należą do najspokojniejszych w Interze Mediolan. Kapitan publicznie, choć nie wprost, zrugał Hakana Calhanoglu, a Turek błyskawicznie mu odpowiedział. Z informacji włoskich mediów wynika, że doszło do "spotkania kryzysowego" w zespole, by wyjaśnić nieporozumienia. Czy był na nim obecny Piotr Zieliński? "Wszyscy zrozumieli powody Lautaro Martineza" - czytamy.