Już całe Włochy trąbią o transferze Zielińskiego! To tam ma grać

Coraz głośniej we Włoszech mówi się o przyszłości Piotra Zielińskiego. Jego przygoda z Interem Mediolan dotychczas była nieudana. Wystąpił on w 39 meczach w mionym sezonie, łącznie notując 1762 minuty na boisku. Ostatni raz na murawie pojawił się 18 maja, a po fazie grupowej KMŚ kontuzjowany reprezentant Polski został odesłany do Włoch.

Były trener chce Piotra Zielińskiego

Od jakiegoś czasu włoskie media trąbią, że Piotr Zieliński najprawdopodobniej zmieni klub. Niedawno Sport.pl powoływał się na doniesienia serwisu europacalcio.it, który informował, że motywacją dla reprezentanta Polski miałoby być "szukanie pewności" i minut przed mistrzostwami świata 2026. "Cel, który może zostać zagrożony przez brak ciągłości gry" - czytamy. Z kolei wątpliwości klubu co do przyszłości Polaka miały wzbudzić jego problemy zdrowotne.

Teraz kolejne źródła informują, iż Polak odejdzie z Interu Mediolan. Laziochannel.it, który powołuje się na doniesienia angielskiego serwisu Transferfeed, piszą o tym samym. Wszystkie te serwisy zgadzają się, co do kierunku Polaka. Mowa oczywiście o Lazio, które ma być bardzo zainteresowane jego transferem ze względu na Maurizio Sarriego. "Chce go, ponieważ spędził dwa wspaniałe lata z polskim piłkarzem w Neapolu i jeden w Empoli" - czytamy.

"Zieliński byłby optymalnym zawodnikiem w 3-osobowej linii pomocy Maurizio Sarriego. Trener chce zawodników, którzy już znają ligę, a on zdobył już mistrzostwo Włoch" - podkreślono.

Największy problem Lazio

Piotr Zieliński jest aktualnie wyceniany przez Transfermarkt na 10 mln euro. Jednak zdaniem laziochannel.it cena, jaką zawoła Inter za Polaka, może być zdecydowanie niższa. "Nie tylko dlatego, że przeszedł z Napoli za darmo, ale także ze względu na jego wysokie wynagrodzenie" - czytamy.

"Polak ma płacę 4,5 mln euro netto rocznie. Przy takiej wartości piłkarz Lazio byłby trzecim najlepiej opłacanym piłkarzem, zaraz za Zaccagnim (5,8 mln rocznie) i Romagnolim (5,5). Jeśli nie będzie możliwości obniżenia pensji, negocjacje z pewnością nie dojdą do skutku" - czytamy w serwisie.