Włosi trąbią o przyszłości Zielińskiego. Absolutna sensacja!

Piotr Zieliński od ponad miesiąca (18 maja) nie pojawił się na boisku. Na jego powrót trzeba poczekać do kolejnych rozgrywek, bowiem po fazie grupowej klubowych mistrzostw świata kontuzjowany Polak został odesłany ze Stanów Zjednoczonych do Włoch. Ale lato może być dla niego intensywne.

Piotr Zieliński odejdzie z Interu Mediolan? "Priorytetem jest powrót na szczyt"

Czy Polak zmieni klub? Taki scenariusz sugeruje włoski portal europacalcio.it. "Po skomplikowanym sezonie pod względem fizycznym i wydajności Zieliński poważnie rozważa możliwość opuszczenia Interu" - czytamy. A zainteresowane nim miałoby być Lazio, gdzie wrócił trener Maurizio Sarri, który w przeszłości prowadził pomocnika. "Naciska na transfer Polaka: priorytetem jest powrót na szczyt" - zaznaczono.

Motywacją dla zawodnika do zmiany otoczenia miałoby być "szukanie pewności" przed mistrzostwami świata 2026. To "cel, który może zostać zagrożony przez brak ciągłości gry", oczywiście jeśli reprezentacja Polski w ogóle zakwalifikuje się na turniej.

Przypomniano też, że w debiutanckim sezonie Zieliński rozegrał dla Interu 39 meczów (dwa gole, trzy asyst), "ale problemy zdrowotne ograniczyły jego występy i wzbudziły wątpliwości co do jego przyszłości w Mediolanie". Co "zmusza" go, by znalazł miejsce, "w którym znów będzie mógł poczuć się centralną postacią".

Piotr Zieliński kuszony wizją ponownej współpracy z Maurizio Sarrim. Może rozbić się o jedno

I tu właśnie pojawia się Lazio prowadzone przez Sarriego, "dobrze znającego polski talent i doceniającego jego umiejętności techniczne oraz taktyczne". Jego przybycie do Rzymu "rozbudza zainteresowanie graczem, którego Sarri już wzmocnił podczas pobytu w Neapolu". Wcześniej obaj pracowali też w Empoli.

Zakładając, że Inter chciałby już po roku oddać reprezentanta Polski, na drodze może pojawić się kolejna przeszkoda. "Sednem sprawy pozostaje kondycja fizyczna zawodnika: przed podjęciem jakichkolwiek konkretnych kroków konieczne będzie całkowite wyzdrowienie. Jednak pomysł gry w Lazio, z gwarancją trenera, który go głęboko szanuje, może stanowić idealne rozwiązanie dla Zielińskiego" - wyjaśniono.

Ten bardzo niespodziewany ruch zapewne byłby kosztowny, bowiem Polak ma podpisany kontrakt z Interem Mediolan do końca czerwca 2028 r. Na razie trzeba poczekać na to, jak drużynę ze stolicy Lombarii będzie chciał poukładać nowy trener Cristian Chivu i czy w jego wizji będzie miejsce dla Piotra Zielińskiego.