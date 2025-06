To będzie debiut nowego trenera Interu. Nagle fatalne wieści o Zielińskim

Piotr Zieliński po gorącym okienku kadrowym wrócił do reprezentowania barw Interu. Kontuzja łydki, która zabrała Polakowi występy w meczach z Mołdawią oraz Finlandią, wciąż daje mu się jednak we znaki. Jak informuje La Gazetta dello Sport - Polak opuści nadchodzące spotkanie wicemistrza Włoch w Klubowych Mistrzostwach Świata. A to nie jedyna absencja w ekipie Cristiana Chivu.