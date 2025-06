Jest chętny na Milika. Takiej oferty nikt się nie spodziewał

Wiele wskazuje na to, że sytuacja zdrowotna Arkadiusza Milika nareszcie się ustabilizowała. Napastnik wrócił do treningów z zespołem Juventusu, a poza tym został powołany na Klubowe Mistrzostwa Świata, gdzie Juventus zagra w grupie z Al Ain, Wydad Casablanca oraz Manchesterem City. Wcześniej Milik dogadał się z Juventusem na przedłużenie kontraktu do czerwca 2027 r., ale musiał obniżyć pensję niemal o połowę (z 3,5 mln do 1,8 mln euro netto). Czy jest szansa, że Milik będzie grał dla Juventusu w sezonie 25/26?

Milik trafi do ligi egzotycznej? Tam mistrzostwo zdobył Paulo Sousa

Włoska "La Gazzetta dello Sport" informuje, że w niedzielę Milik brał udział w treningu Juventusu przed pierwszym meczem w Klubowych Mistrzostwach Świata. Tamtejszy dziennik podkreśla, że Polak czuje się coraz lepiej, ale jego przyszłość jest wyraźnie poza Juventusem. "LGdS" pisze, że Milikiem interesuje się klub z Arabii Saudyjskiej. "Były zawodnik Napoli i Marsylii może rozpocząć na nowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oferta jest atrakcyjna i Milik ją rozważa" - czytamy w artykule.

Na razie nie wiadomo, jaki klub z tego kraju zgłosił się po Milika. Mistrzem ligi ZEA w sezonie 24/25 został Al-Ahli Club Shabab, którego trenerem pozostaje Paulo Sousa. Portugalczyk zakończył sezon z trypletem, dokładając do tego krajowy Puchar oraz Puchar Prezydenta. Ostatnio Sousa był łączony z objęciem AEK-u Ateny, ale na razie na taki scenariusz się nie zapowiada.

Ostatnim polskim piłkarzem, który grał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, był Adrian Mierzejewski, który grał dla Sharjah FC w latach 2017-2018, a po 18 meczach miał trzy gole i sześć asyst.

To jest plan Juventusu na Milika. "Może być kartą przetargową"

Z informacji przekazywanych przez włoskie media wynika, że celem Juventusu jest wypożyczenie Milika na cały przyszły sezon. "Chce grać, gdziekolwiek zabierze go rynek. Arkadiusz woli pozostać we Włoszech, będąc otwartym na każdą opcję. Milik wie, że sezon 2025/26 będzie decydujący dla jego kariery. Milik może być kartą przetargową, by sfinansować nowe transfery" - informowali dziennikarze z Włoch.

Ostatnio pojawiły się wieści, że Milik mógłby zostać poświęcony po to, by sfinalizować ruch z udziałem Viktora Gyokeresa ze Sportingu CP. "Milik znów jest piłkarzem Juve pod każdym względem. W USA spróbuje zamknąć koszmarny rok: 372 dni bez rozegrania nawet minuty. Juve nigdy nie porzuciło Milika, decydując się na niebanalny gest. Arek zaczyna widzieć światełko w tunelu" - pisała wcześniej "LGdS".

Milik dołączył do Juventusu w sierpniu 2022 r., najpierw w ramach wypożyczenia z Olympique Marsylia, a potem został wykupiony za ponad osiem mln euro. Do tej pory Milik zagrał 75 meczów dla Juventusu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 17 goli i zanotował dwie asysty.