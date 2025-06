Udinese liczyło na sprawienie sensacji w sezonie 2024/25 Serie A, ale ostatecznie do takowej nie doszło. Drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia zajęła dopiero 12. lokatę - bliżej jej było do strefy spadkowej aniżeli europejskich pucharów. Tego lata klub chce się porządnie wzmocnić. Celem numer jeden wydaje się być defensywa, która ostatnio dość mocno szwankowała - zespół stracił 56 goli w lidze, przy 41 zdobytych. Dodatkowo z ekipy odchodzi Jaka Bijol, jeden z liderów obrony. I jak się okazuje, trener już wyznaczył jego następcę. To Polak, o którego usługi starał się nawet wtedy, gdy pracował w Legii Warszawa.

Przemysław Wiśniewski na radarze Udinese. "Runjaić naciska na niego"

Jak donosi calciospezia.it, Runjaić chce sprowadzić do Udinese Przemysława Wiśniewskiego. "Naciska na Polaka. Umieścił go na szczycie listy faworytów na następcę Bijola. (...) Obserwował go już nawet wtedy, gdy występował w barwach Górnika Zabrze" - czytamy.

Czy Spezia, w której gra nasz rodak, jest skłonna go sprzedać? Wydaje się, że tak. Raczej będzie miała dość ograniczony budżet na przyszły sezon, bo nie awansowała do Serie A - w finale baraży uległa Cremonese. A Polak może liczyć na wysokie wynagrodzenie, dlatego dla drużyny korzystna będzie jego sprzedaż. Ba, rzekomo Spezia już go wyceniła. Żąda czterech milionów euro.

Co zrobi Wiśniewski? Czy zgodzi się na transfer? Jego kontrakt z obecnym pracodawcą jest ważny jeszcze przez dwa lata, więc to do niego najpewniej będzie należało ostatnie słowo. Przenosiny do Udinese dałyby mu szansę gry w Serie A, co wydaje się kolejnym krokiem w karierze. Jak podają dziennikarze, Polak znalazł się też na radarze występującego w Serie B Palermo, czy też klubów z Bundesligi, ale jak na razie nie podjęto żadnych wiążących decyzji.

Polska "kolonia" w Spezii rozpada się

Wiśniewski rozegrał jak dotąd 51 meczów w barwach włoskiej drużyny, zdobywając cztery gole i jedną asystę. Warto zaznaczyć, że trzy bramki padły w minionym sezonie. Jeśli zdecyduje się na transfer, to najpewniej w Spezii nie będzie już ani jednego Polaka.

Jak na razie kontraktem związany jest Arkadiusz Reca, ale włoskie media donosiły, że umowa nie zostanie przedłużona, a obowiązuje tylko do końca czerwca 2025. Obrońca będzie więc musiał szukać nowego zatrudnienia. "Działacze Spezii postanowili wykupić na stałe wypożyczonego z Palermo Giuseppe Aurelio. To właśnie 25-latek ma zająć miejsce Polaka na lewej stronie defensywy" - pisał Błażej Winter na łamach Sport.pl. W przeszłości Spezia była "drugim domem" dla wielu naszych rodaków. Jeszcze nie tak dawno grali w niej m.in. Jakub Kiwior czy Bartłomiej Drągowski.