Przez dziesięć lat trwała era Kevina de Bruyne w niebieskiej części Manchesteru. Belg zdobył z City 18 trofeów, zagrał ponad 420 meczów i zaliczył 117 asyst, co czyni go drugim najlepszym asystentem w historii Premier League, tuż po Ryanie Giggsie z Manchesteru United (163). "To miasto. Ten klub. Ci ludzie... dali mi wszystko. Nie miałem wyboru, musiałem oddać wszystko! I zgadnijcie co, wygraliśmy wszystko. Jako piłkarze, wszyscy wiemy, że ten dzień w końcu nadejdzie" - pisał De Bruyne w komunikacie przekazanym w mediach społecznościowych. Jaki będzie jego nowy klub?

Oto nowy klub Kevina De Bruyne. Trafia do mistrza kraju

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano przekazał słynne "here we go". De Bruyne zostanie nowym piłkarzem Napoli. Belg dał zielone światło na finalizację transakcji, a wkrótce złoży podpis pod dwuletnią umową. W niej zawarto też opcję przedłużenia o dodatkowy sezon. Teraz przed De Bruyne testy medyczne oraz wszystkie formalności. "Ogromny transfer dla Napoli, więcej w kolejce" - pisze Romano na portalu X.

To będzie trzecia zagraniczna liga w karierze De Bruyne. Wcześniej grał w Niemczech dla Werderu Brema (2012-2013) i Wolfsburgu (2014-2015), a w Anglii poza Manchesterem City reprezentował barwy Chelsea (2012-2014). De Bruyne trafia do Napoli, które niespełna kilkanaście dni temu potwierdziło dalszą współpracę z Antonio Conte.

- Pomysł o transferze De Bruyne pojawił się trzy miesiące temu. To jednak nie jest mój najważniejszy transfer. De Bruyne to mistrz, nawet jak jest w podeszłym wieku - opowiadał Aurelio De Laurenttiis, prezes Napoli podczas spotkania z dziennikarzami na Palazzo Petrucci w Neapolu. Napoli będzie broniło mistrzostwa Włoch w przyszłym sezonie.

Wkrótce do Napoli powinni dołączyć Luca Marianucci z Empoli i Yunus Musah z Milanu. Pojawiają się też doniesienia o ewentualnym sprowadzeniu Sama Beukemy z Bolonii czy Miguela Gutierreza z Girony. Z kolei sam De Bruyne nie mógł narzekać na brak zainteresowania, bo w ostatnich tygodniach myślał o nim Inter Miami, Chicago Fire czy... Liverpool.

Tak Man City zastąpi De Bruyne. Blisko 60 mln euro na następcę

Manchester City odpowiednio przygotował się na odejście De Bruyne. Na początku media informowały, że wybór klubu padnie na Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen, ale Niemiec ostatecznie trafi do Liverpoolu za około 150 mln euro. City potwierdziło już transfer Tijjaniego Reijndersa z Milanu za 57 mln euro.