To może być nowy trener Interu Mediolan. Absolutna legenda!

Sezon 2024/2025 w wykonaniu Interu był słodko-gorzki. Z jednej strony drużyna prowadzona przez Inzaghiego do końca liczyła się w walce o najbardziej prestiżowe tytuły: Ligę Mistrzów i wygraną w Serie A. Z drugiej, w finale pierwszych rozgrywek została rozgromiona 5:0 przez PSG, na krajowym podwórku lepsze okazało się Napoli, a ponadto Interowi nie powiodło się też w Pucharze i Superpucharze Włoch. Ponadto potwierdziły się plotki o tym, że trenera pracującego w Interze od 2021 roku skusiło arabskie Al-Hilal, które zaoferowało mu kontrakt warty aż 25 milionów euro.

Inter przejmie legenda Arsenalu... tylko która?

Jak donosi włoski portal TuttoMercatoWeb, dyrektor Interu Giuseppe Marotta działa w sprawie sprowadzenia do Mediolanu Patricka Vieiry. Francuz jako piłkarz zasłynął przede wszystkim z występów w Arsenalu, którego był kapitanem. Co ciekawe, do Londynu przeniósł się właśnie z Mediolanu, gdyż w sezonie 1995/1996 występował w AC Milan. Z kolei po okresie gry w barwach "Kanonierów" Vieira na jeden sezon zakręcił się w Juventusie, by później trafić do Interu. Spośród gry u włoskich potentatów jego przygoda w tym ostatnim była najbardziej udana. Zakończyła się wywalczeniem trzech tytułów mistrzowskich i jednego Superpucharu.

Jako szkoleniowiec Vieira pierwsze kroki stawiał w młodzieżowych zespołach Manchesteru City. Następnie trenował New York City, OGC Nice, Crystal Palace, RC Strasbourg, aż w listopadzie 2024 roku objął posadę trenera Genoa CFC. W 26 spotkaniach osiągnął średnią 1,27 punktu na mecz, a zespół zajął 13. miejsce w Serie A.

CV trenerskie Vieiry nie jest więc wybitne, ale można je określić jako solidne. Ponadto Inter ku jego wyborowi skłaniać ma bardzo niska klauzula wykupienia Francuza z Genui, która wynosi zaledwie 500 tysięcy euro.

Poza 48-latkiem, Inter rozważa także powierzenie prowadzenia drużyny Cristianowi Chivu, który niedawno trenował młodzieżowe zespoły Nerazzurrich, a obecnie trenuje Parmę. W grę wchodziło także zatrudnienie innej piłkarskiej legendy Arsenalu, Cesca Fabregasa. Na przeszkodzie staje jednak obecny klub Hiszpana, Como, które nie ma zamiaru go tracić. Sam zainteresowany także nie garnie się do odejścia.

- Nie chcę kończyć kariery w klubie, w którym jest projekt trwający rok lub dwa, a potem wszystko się kończy. Naprawdę wierzę w długoterminowy projekt Como, przyszedłem tutaj jako zawodnik i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, ponieważ tutaj mogę pracować tak, jak chcę. Mamy te same cele i te same ambicje - powiedział Fabregas, cytowany przez TuttoMercatoWeb.